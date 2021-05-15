Суд отказался изменить приговор по делу о пытках заключенных в Грузии

15 мая 2021, 22:27

Апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему главе департамента исполнения наказаний Минюста Грузии Давиду Чакуа, осужденному на три года и девять месяцев за пытки заключенных.

Как писал "Кавказский узел", в 2012 году были обнародованы и вызвали массовые протесты видеозаписи пыток заключенных в тюрьме в Глдани. Министр внутренних дел Грузии Бачо Ахалая и министр по делам исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахелидзе подали в отставку, был уволен ряд сотрудников тюрьмы и глава департамента по исполнению наказаний Давид Чакуа.

Пытки в Глдани - только один из многих фактов бесчеловечного отношения к заключенным в годы президентства Михаила Саакашвили. Это серьезно подпортило его репутацию. Число пострадавших от пыток в тюрьмах составляет около 1000 человек, говорится в справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Тбилисский апелляционный суд отказался пересматривать решение городского суда, еще в октябре 2013 года заочно приговорившего Давида Чакуа к трем годам и девяти месяцам лишения свободы за нечеловеческое обращение с заключенными во время тюремного бунта 27 марта 2006 года. Согласно приговору, Чакуа вместе с руководством тюрьмы и сотрудниками спецназа избивал и унижал четырех заключенных, что и спровоцировало тюремный бунт в двух находящихся по соседству учреждениях по исполнению наказаний в районе Ортачала в Тбилиси. По официальным данным, при подавлении бунта семь заключенных погибли, еще 22 были госпитализированы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Грузии, переведенном "Кавказским узлом".

Чакуа также проходит по делу о пытках заключенных в 2012 году, однако приговор по этому делу пока не вынесен. Давид Чакуа после своей отставки в 2012 году покинул страну и находился в международном розыске. В 2020 году его выдали Грузии власти Германии, передал сегодня "Sputnik Грузия".