Сломанная инсталляция в парке в Тбилиси. Фото со страницы неправительственной организации Tbilisi Pride в Facebook.

15 мая 2021, 18:49

Лидер "Грузинской идеи" сорвал акцию ЛГБТ-движения в центре Тбилиси

Глава движения "Грузинская идея" Гурам Палавандишвили сломал инсталляцию, установленную ЛГБТ-активистами в тбилисском парке. Палавандишвили задержан, возбуждено уголовное дело о преследовании.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии нередки нападения на представителей ЛГБТ-сообщества. Так, 1 мая двое человек избили в центре Тбилиси 17-летнюю трансгендерную девушку. МВД Грузии объявило нападавших в розыск. 24 апреля стало известно о нападении в Тбилиси на двух представительниц ЛГБТ-сообщества. По делу об их избиении был задержан хозяин квартиры, которую они снимали.

Лидер движения "Грузинская идея" Гурам Палавандишвили сломал инсталляцию, установленную ЛГБТ-активистами в тбилисском парке, а также напал на активистов, сообщила сегодня на своей странице в Facebook неправительственная организация Tbilisi Pride.

Гурам Палавандишвили неоднократно проводил акции против ЛГБТ. Так, в июле 2019 году он, будучи лидером движения "За единую и нравственную Грузию", организовал застолье возле строящегося храма в Зугдиди. К столу приглашали всех, кто подписал петицию за принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма.

Инсталляция называлась Welcome to the closet, что в буквальном переводе с английского означает "добро пожаловать в клозет", и представляла собой кабинку, похожую на туалет. В названии акции использовалась игра слов: английское выражение "in the closet" в переводе с английского означает "держать в секрете", и организаторы акции предлагали, зайдя в кабинку, написать на стене что-нибудь сокровенное, сообщило сегодня издание Tabula.

Лидер ультраправого движения "Грузинская идея" Гурам Палавандишвили пытается опрокинуть инсталляцию в Тбилиси. Стоп-кадр видео https://www.facebook.com/133052760057128/videos/968126117284116По словам Лонды Берии, которая стала очевидцем инцидента, Палавандишвили заявил, что сломал кабинку из-за того, что она была раскрашена в радужные цвета. "После этого активисты вместе с очевидцами пытались прогнать Палавандишвили с территории, но он продолжал оскорблять их", — сообщила Берия. По ее словам, полицейские вывели Палавандишвили с территории парка, а организаторов акции попросили проследовать в участок на опрос, но те отказались, говорится в публикации, переведенной с грузинского "Кавказским узлом".

На видео, опубликованном на странице издания Tabula в Facebook, седой человек бросается к раскрашенной в радужные цвета кабинке и толкает ее, но его хватают полицейские. Человек идет с ними, не сопротивляясь. За кадром слышны крики возмущенных женщин.

В связи с произошедшим МВД возбудило уголовное дело по статье "Преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия". Максимальная санкция по этой статье - три года заключения. По данным полиции, с сегодняшнего дня по 20 мая в Тбилиси была запланирована целая серия мероприятий по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Полиция пообещала обеспечить безопасность участников этих акций, передали "Новости-Грузия".

Примечание:

"Правозащитники в Грузии потребовали от МВД реакции на атаки противников ЛГБТ", "Политологи оценили шансы партии "Грузинский марш" на места в парламенте", "Правозащитники указали на рост агрессии в отношении представителей ЛГБТ в Грузии".

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