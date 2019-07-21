Шествие с флагом ЛГБТ. Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

21 июля 2019, 10:17

Противники ЛГБТ выступили за запрет пропаганды гомосексуализма в Грузии

На акции в Зугдиди противники секс-меньшинств провели сбор подписей за принятие закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ.

Как писал "Кавказский узел", днем 8 июля противники ЛГБТ собрались в Тбилиси, чтобы помешать проведению акции "Марш достоинства", но разминулись с ЛГБТ-активистами, которые провели малочисленное шествие у здания МВД. Вечером перед зданием парламента произошел конфликт между противниками "Марша достоинства" и участниками митинга оппозиции, требующими отставки министра внутренних дел. Противники ЛГБТ заявили, что будут собираться здесь ежедневно и провели ночь перед зданием парламента Грузии. Утром 9 июля они ушли с проспекта Руставели.

Активисты провели акцию возле строящегося храма Иверской Богоматери в Зугдиди 20 июля. Они устроили застолье, на которое приглашали всех, кто подписал петицию за принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма, написали "Новости Грузия". Акцией руководил лидер движения «За единую и нравственную Грузию» Гурам Палавандишвили, к активистам также присоединился бизнесмен Леван Васадзе, отмечает издание. 

Авторы петиции выдвинули в документе два требования. Они настаивают на том, чтобы из Антидискриминационного закона исключили запрет на дискриминацию людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также был принят закон, который бы запретил пропаганду гомосексуализма, передает "Эхо Кавказа".

Напомним, акции "Марш достоинства" в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке главы МВД Георгия Гахарии остается невыполненным.

Примечание:

"Полномочия чиновника МВД приостановлены после протестов в Грузии", "Подозреваемым по делу о беспорядках в Грузии предъявлено обвинение", "Участники акции в Тбилиси рассказали об игнорировании требований голодающих".

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