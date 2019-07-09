Противники ЛГБТ покинули проспект в центре Тбилиси

09 июля 2019, 11:20

Участники акции против ЛГБТ-шествия, которые провели ночь перед зданием парламента Грузии, сегодня утром ушли с проспекта Руставели. Участники второго митинга, требующие отставки главы МВД, продолжили акцию протеста около парламента.

Как писал "Кавказский узел", днем 8 июля противники ЛГБТ собрались в Тбилиси, чтобы помешать проведению акции "Марш достоинства", но разминулись с ЛГБТ-активистами, которые провели малочисленное шествие у здания МВД. Вечером перед зданием парламента произошел конфликт между противниками "Марша достоинства" и участниками митинга оппозиции, требующими отставки министра внутренних дел. Противники ЛГБТ пообещали ежедневно собираться перед зданием парламента, где каждый день также проводятся акции за отставку главы МВД.

Акции протестов в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке главы МВД Георгия Гахарии остается невыполненным.

Сегодня ночью у здания парламента Грузии одновременно прошли митинги противников ЛГБТ-сообщества и сторонников оппозиции, требующих отставки Георгия Гахарии, сообщает ТАСС.

Участников двух акций на проспекте Руставели разделял полицейский кордон. По данным МВД, для того чтобы обеспечить безопасность участников акций, было "мобилизовано соответствующее количество полицейских подразделений", сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Позже участники акции противников "Марша достоинства" покинули территорию около здания парламента. Один из участников акции пояснил, что они не планируют мешать участникам второго митинга. Протестующие против главы МВД в свою очередь сообщили, что намерены остаться около здания парламента и продолжать акцию протеста, сообщил в 09.04 мск телеканал.

Перед зданием парламента остаются лишь участники акции с требованием отставки Гахарии, пишет в 09.43 мск "Интерпрессньюс". Ночью между участниками двух митингов произошло несколько инцидентов, в частности, противники "Марша достоинства" бросали бутылки в участников второй акции, уточнило издание.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".