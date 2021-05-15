Поисково-спасательные работы в горах. Фото: ГУ МЧС КБР https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4270689#group=group-1&photo=0

15 мая 2021, 07:29

Спасатели эвакуировали альпинистов с Эльбруса

Альпинисты запросили помощи в горах Кабардино-Балкарии, один из них получил солнечные ожоги, сообщило МЧС.

По данным ведомства, 14 мая спасателям поступила информация о том, что группе альпинистов на высоте 5200 метров требуется помощь. Альпинист из Нижнего Новгорода получил солнечные ожоги лица и потребовалась его транспортировка, проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Поисково-спасательные работы на Эльбрусе были завершены поздно вечером. "Спасатели помогли группе альпинистов из г. Нижний Новгород спуститься вниз на поляну Азау. От медицинской помощи они отказались", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 6 мая группа альпинистов из Ставрополя, находясь на высоте 4800 метров, обратилась за помощью к спасателям, после того, как одному из участников восхождения на Эльбрус стало плохо. Пострадавший был спущен с горы и передан сотрудникам скорой помощи.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Пользователи соцсети предложили наказывать альпинистов за восхождение на Эльбрус без регистрации", "Спасатели обнаружили тело туриста из Таганрога на Эльбрусе", "Альпинисты эвакуированы с Эльбруса".

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