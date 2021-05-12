Следственный комитет. Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 мая 2021, 19:04

Следствие добилось выплаты зарплаты работникам предприятия в Чегеме

Следком Кабардино-Балкарии ведет расследование уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам предприятия "Гласс Технолоджис". После ареста имущества предприятия погашена задолженность перед работниками на 6 миллионов рублей.

Уголовное дело о невыплате зарплаты более двух месяцев (часть 2 статьи 145.1 УК России) сотрудникам ООО "Гласс-Технолоджис” расследуется Управлением СКР по Кабардино-Балкарии. В ходе расследования был наложен арест на имущество должника на сумму более 24 миллионов рублей, сообщило сегодня ведомство.

В результате следствие смогло добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 6 миллионов рублей. "Выплаты будут продолжены до полного возмещения задолженности по заработной плате", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов (часть 2 статьи 199.2 УК России). По данным следствия, генеральный директор ООО "Гласс Технолоджис" скрыл от налоговых служб более 33,6 миллиона рублей, в связи с этим должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 23 миллионов, сообщило 26 марта РБК.

ООО "Гласс Технолоджис" в Чегеме Кабардино-Балкарии - одна из производственных площадок компании "Гласс Технолоджис", которая занимается производством стеклотары. Производственная мощность предприятия в Чегеме составляет 150 миллионов бутылок в год. Вторая производственная площадка предприятия расположена в городе Электросталь Московской области, следует из информации на сайте компании. 

На сайте компании нет данных о руководителях предприятия в Чегеме.

Часть 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы, часть 2 статьи 199.2 - до семи лет. 

Комментариев руководства предприятия относительно версии следствия и выплаты долгов по зарплате не поступало.

Примечание:

"Сотрудники двух предприятий в Кабардино-Балкарии пожаловались на задержку зарплат", "Руководители фирмы в Кабардино-Балкарии заподозрены в крупной неуплате налогов", "Глава колхоза имени Петровых объяснил неуплату налогов проблемами хозяйства".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 мая 2021, 20:38

12 мая 2021, 20:09

  • Ахра Авидзба оставлен под стражей

    Суд отказался перевести под домашний арест помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу, несмотря на его проблемы со здоровьем, указала адвокат.

12 мая 2021, 19:57

12 мая 2021, 19:33

12 мая 2021, 19:06

  • Мусульмане юга России готовятся встретить Уразу-байрам

    Мусульмане юга России начнут праздновать Уразу-байрам в один день – 13 мая. Сегодня вечером состоятся последние ифтары, причем время их проведения местные муфтияты устанавливают с учетом географических особенностей своих регионов. Число отмечающих Уразу-байрам в России увеличивается с ростом числа мусульман в стране, сообщил политолог Алексей Малашенко.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи