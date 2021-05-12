Следствие добилось выплаты зарплаты работникам предприятия в Чегеме

12 мая 2021, 19:04

Следком Кабардино-Балкарии ведет расследование уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам предприятия "Гласс Технолоджис". После ареста имущества предприятия погашена задолженность перед работниками на 6 миллионов рублей.

Уголовное дело о невыплате зарплаты более двух месяцев (часть 2 статьи 145.1 УК России) сотрудникам ООО "Гласс-Технолоджис” расследуется Управлением СКР по Кабардино-Балкарии. В ходе расследования был наложен арест на имущество должника на сумму более 24 миллионов рублей, сообщило сегодня ведомство.

В результате следствие смогло добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 6 миллионов рублей. "Выплаты будут продолжены до полного возмещения задолженности по заработной плате", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов (часть 2 статьи 199.2 УК России). По данным следствия, генеральный директор ООО "Гласс Технолоджис" скрыл от налоговых служб более 33,6 миллиона рублей, в связи с этим должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 23 миллионов, сообщило 26 марта РБК.

ООО "Гласс Технолоджис" в Чегеме Кабардино-Балкарии - одна из производственных площадок компании "Гласс Технолоджис", которая занимается производством стеклотары. Производственная мощность предприятия в Чегеме составляет 150 миллионов бутылок в год. Вторая производственная площадка предприятия расположена в городе Электросталь Московской области, следует из информации на сайте компании.

На сайте компании нет данных о руководителях предприятия в Чегеме.

Часть 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы, часть 2 статьи 199.2 - до семи лет.

Комментариев руководства предприятия относительно версии следствия и выплаты долгов по зарплате не поступало.