Усилены меры безопасности в школах Волгоградской области

11 мая 2021, 12:52

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров усилил меры безопасности в образовательных учреждениях в преддверии экзаменов и "Последних звонков", сообщила обладминистрация.

Обучение в школах и других образовательных учреждениях Волгоградской области сейчас проходит в очном формате. К государственной итоговой аттестации готовятся 22 210 девятиклассников и 9 896 одиннадцатиклассников. Во всех муниципальных образованиях уже сформированы 74 пункта проведения ЕГЭ для выпускников 11-х классов и прошлых лет, сообщила сегодня администрация региона.

"До завершения учебного года остается совсем немного времени. В конце мая во всех школах прозвенит "Последний звонок". В этом году планируем его проведение в очном формате, конечно, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и требований", - сказал губернатор Волгоградской области, слова которого приводятся в сообщении на сайте администрации.

Андрей Бочаров поручил своим заместителям и главам муниципальных образований организовать торжественные мероприятия для выпускников учебных учреждений "с учетом безусловного обеспечения комплексной безопасности всех участников". Он акцентировал внимание на необходимости усиления контроля за соблюдением этих мер во всех учебных заведениях, сказано в сообщении администрации.

На сегодня в Волгоградской области коронавирус подтвержден у 57 965 человек. За период пандемии 55 278 человек выздоровели, 1175 - умерли, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

"Кавказский узел" ранее писал, что весной 2020 года школы Волгоградской области из-за пандемии коронавируса были переведены на дистанционное обучение. В новом учебном году занятия возобновились в традиционном формате. При этом часть классов в различных школах Волгоградской области временно переводились на дистанционное обучение после того, как среди их учеников подтверждались тесты на коронавирус.

Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Волгоградской области, содержится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".