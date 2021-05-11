Акция в поддержку Гаджиева в Махачкале привлекла внимание туристов

11 мая 2021, 00:08

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и учредитель издания Магди Камалов провели в Махачкале одиночные пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. Внимание туристов к акции поможет распространить информацию о незаконных преследованиях, считают пикетчики.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги и друзья журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в его поддержку. На последней акции 3 мая присутствовали его коллеги Магомед Магомедов и Магди Камалов.

Абдулмумин Гаджиев был задержан по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники - глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев - собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. 22 апреля суд продлил арест обвиняемых до 28 июля. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Пикеты в поддержку Гаджиева вызывают интерес у прохожих

Одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошел в Махачкале на пересечении улиц Дахадаева и Гамзатова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Учредитель издания Магди Камалов провел первый одиночный пикет с требованием "прекратить аресты без доказательств". Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Камалов, его одиночный пикет привлек внимание прохожих, среди которых было немало приезжих туристов. Камалов отметил, что такое внимание со стороны туристов может способствовать распространению информации о незаконных преследованиях, но никак не повлияет на политику бездоказательных арестов в общем, и решению по каждому сфабрикованному таким образом делу в частности.

Второй пикет с требованием свободы дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Он провел одиночный пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования.

Магомедов сообщил, что его сегодняшний одиночный пикет привлек внимание большого числа прохожих, которые подходили и спрашивали у него о цели пикета и об уголовном преследовании журналиста Гаджиева. Магомедов отметил, что среди интересующихся было большое количество приезжих туристов. Ранее "Черновик" публиковал статьи Абдулмумина Гаджиева, которые он писал, уже находясь под арестом. Однако, по словам Магомедова, в течение продолжительного времени от журналиста в редакцию не поступало материалов.

Полицейские подошли к каждому из пикетчиков и взяли у них письменные объяснения по факту и цели акции.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы"* Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Информацию о пикете опубликовал "Черновик" на своей странице в Instagram. Этот пост за три часа собрал 567 отметок "нравится" и 18 комментариев. В большинстве из них пользователи соцсети высказали свое одобрение участникам акции.

"Молодцы", - пишет zaira_saitova. "Поддерживаем!" - высказывается zoynasibova2. "Свободу Абдулмумину!" - призвали gadzhieva1207 и shamil_gazaliev.

Супруга фигуранта дела Гаджиева рассказала о запрете свиданий в СИЗО

Следующее судебное заседание по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова назначено на 20 мая, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева, отметив, что собирается посетить заседание. Она также заявила, что режим ограничений в СИЗО, из-за которых невозможны свидания, ещё не снят, поэтому увидеться с супругом Курджиева до сих пор не может.

Защитник Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что следующее заседание состоится в Южном окружном военном суде 20 мая. По его словам, в ходе судебного заседания будет продолжено исследование вещественных доказательств.

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