Владикавказцы отметили День Победы народными гуляниями

09 мая 2021, 17:08

Военный парад, концерты и выставки прошли сегодня в центре Владикавказа по случаю Дня Победы. Жители города рассказали, что стали испытывать меньше страха заразиться коронавирусом на массовых мероприятиях.

Как писал "Кавказский узел", с 1 мая режим самоизоляции для жителей Северной Осетии в возрасте 65 лет и старше, введенный из-за пандемии коронавируса, носит рекомендательный характер. 2 мая, после смягчения ограничений, во всех храмах Владикавказской и Аланской епархии прошли праздничные пасхальные богослужения.

Сегодня во Владикавказе прошел военный парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, а в Центральном парке культуры и отдыха - народные праздничные гуляния, в том числе концерты, мастер-классы, выставки и спортивные состязания. На площади Свободы была открыта выставка военной техники 58-й армии и развернута полевая кухня для горожан, передал корреспондент "Кавказского узла".

В праздничном параде во Владикавказе сегодня приняли участие более 1,6 тысячи человек и 48 единиц военной техники, сообщила пресс-служба Южного военного округа. "Военный парад во Владикавказе прошел с соблюдением противоэпидемических мер", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

На площади Свободы сегодня развернули открытый кинотеатр, где показывают художественные фильмы о Великой Отечественной войне.

Горожане объяснили участие в празднике усталостью от пандемии

Попасть в Центральный парк можно было, лишь пройдя рамки металлоискателей со стороны улицы Горького. Праздничные мероприятия посетили множество людей, из которых никто не соблюдал социальную дистанцию, и практически все были без масок.

Некоторые из горожан пояснили корреспонденту «Кавказского узла», что не опасаются заражения на открытом воздухе. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных. "Рады, что и погода сегодня хорошая, и улыбки у людей, и музыка. Вот этого нам не хватает. Мы долго сидели [на самоизоляции], и даже погода к нам повернулась", - сказала, в частности, жительница Владикавказа, представившаяся Аллой.

"Наверное, люди думают, что уже все прошло, поэтому пришли сюда в такой праздник. Я тоже с дочкой и мужем. Береженого Бог бережет. В прошлом году мы дома все просидели, а в этом году вышли. Не боимся. Я во время пандемии работала и сейчас работаю", - сказала местная жительница Евгения.

Схожее мнение высказала и жительница Владикавказа Яна, которая пришла в парк с двумя детьми полутора и трех лет. "Я не боюсь (заболеть). Для детей это возможность что-то увидеть, особенно маленьких. Мы сидели дома, никуда не выходили, дети устали. Им хочется на улицу, гулять, общаться со сверстниками", - пояснила женщина.

"Я и моя семья в прошлом году переболели (коронавирусом) и мне сказали, что теперь неопасно, а насчет остальных не могу сказать. Детям здесь приятно находиться, радостно, они посмотрели парад. Праздник всегда должен быть. А что касается пандемии, она рано или поздно пройдет", - сказал житель Владикавказа Георгий.

"День Победы - это такой праздник, который даже пандемия не остановит", - заявила жительница города София, отметив, что уже переболела коронавирусом.

Житель города Казбек высказал мнение о том, что опасность коронавируса преувеличена. Аналогичное мнение озвучил и владикавказец Алексей. По его словам, к организации массовых мероприятий в период пандемии он относится «нормально», а заболеть коронавирусом не боится.

По данным на 11 мск 9 мая, в Северной Осетии зарегистрировано 16 812 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 за сутки. Выздоровели 16 142 человека, в том числе шесть - за сутки, умерли с начала пандемии 198 пациентов, за сутки смертей не зафиксировано, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Напомним, 20 апреля 2020 года на площади Свободы во Владикавказе состоялся стихийный митинг противников режима самоизоляции. Протестующие требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Силовики разогнали активистов, а суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Певец и активист Вадим Чельдиев, как предполагаемый инициатор митинга, был обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме и хулиганстве. Кроме того, его обвинили в нападении на силовика во время этапирования. В самом митинге он не участвовал, так как был задержан еще до его начала. Столкновения на митинге во Владикавказе и потасовку во время своего конвоирования Чельдиев объяснил провокациями силовиков.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

