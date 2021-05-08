08 мая 2021, 20:30

Число участников забастовки дорожников в Грузии увеличилось вдвое

Строители участка автобана "Восток-Запад" в Имеретии пятый день подряд отказываются выходить на работу, добиваясь повышения зарплаты. Число бастующих выросло с 200 до 400.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая сотни рабочих, занятых на строительстве участка трассы "Восток - Запад", объявили забастовку с требованием поднять зарплату на 30%. Изначально в акции протеста принимали участие 200 человек.

Трасса "Восток - Запад" строится с целью сократить путь из Западной Грузии в Восточную. В августе 2020 года открылся участок дороги в объезд города Хашури, который сократил путь из Тбилиси в Батуми на 13 километров. 12-километровый участок Хеви - Убиса, на котором работают бастующие, проходит по территории Харагаульского района на западе страны, в Имерети. Проект подразумевает строительство четырехполосной дороги, а также 37 мостов и 18 тоннелей. Строительством этого участка трассы занимается филиал китайской компании Hunan Road and Bridge Construction Group.

Забастовка проходит уже пятый день. Протестующие находятся у села Борити Харагаульского района в Имеретии, где расположен третий транспортный узел участка. Протестующие отметили, что работодатель не только платит очень мало, но и не пытается создать комфортные условия труда.

"У нас нет даже переводчика, чтобы понимать, что нам говорят начальники и какую работу мы должны выполнить. Ведь нанять переводчиков, которые облегчат общение, элементарно. К тому же, за наш труд нам платят очень низкую зарплату", — процитировала сегодня участника забастовки Беку Цикоришвили "Грузия Online".

На пятый день забастовки в ней участвуют около 400 рабочих, передал "Sputnik Грузия".

Забастовка рабочих трассы "Восток - Запад" - не единственная за последнее время в Грузии. "Кавказский узел" сообщал, что 6 мая работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети также отказались выходить на работу, потребовав повысить зарплату. 28 апреля около 500 сотрудников крупнейшего в Грузии химзавода "Руставский азот" заблокировали въезд и выезд транспорта на территорию предприятия, добиваясь повышения зарплаты на 50%. 3 мая они вышли на работу, после обещания руководства рассмотреть требования рабочих. С 23 по 28 апреля бастовали 3700 шахтеров компании Georgian Manganese. Они добились повышения зарплаты на 25%.

Примечание:

"Дальнобойщики пригрозили чиновникам перекрыть дорогу в Аджарии", "Грузинский суд оштрафовал компанию ЭНКА на фоне акции протеста", "Ингурская ГЭС возобновила работу".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 мая 2021, 19:36

08 мая 2021, 18:43

08 мая 2021, 17:47

  • Защита разъяснила условия выхода Ники Мелии на свободу

    Для освобождения председателя "Единого национального движения" Ники Мелии из-под стражи недостаточно внесения залога, прокуратура должна выступить с ходатайством об изменении меры пресечения, заявил адвокат оппозиционера.

08 мая 2021, 16:48

08 мая 2021, 15:50

  • Барзукаева потребовала вернуть сына из карцера в камеру

    Мать обвиненного в терроризме жителя Дербента Ислама Барзукаева провела одиночный пикет против водворения сына в карцер. Исламу Барзукаеву и арестованному по тому же делу Гасану Курбанову требуется медицинская помощь, сообщила после посещения СИЗО представитель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи