Число участников забастовки дорожников в Грузии увеличилось вдвое

08 мая 2021, 20:30

Строители участка автобана "Восток-Запад" в Имеретии пятый день подряд отказываются выходить на работу, добиваясь повышения зарплаты. Число бастующих выросло с 200 до 400.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая сотни рабочих, занятых на строительстве участка трассы "Восток - Запад", объявили забастовку с требованием поднять зарплату на 30%. Изначально в акции протеста принимали участие 200 человек.

Трасса "Восток - Запад" строится с целью сократить путь из Западной Грузии в Восточную. В августе 2020 года открылся участок дороги в объезд города Хашури, который сократил путь из Тбилиси в Батуми на 13 километров. 12-километровый участок Хеви - Убиса, на котором работают бастующие, проходит по территории Харагаульского района на западе страны, в Имерети. Проект подразумевает строительство четырехполосной дороги, а также 37 мостов и 18 тоннелей. Строительством этого участка трассы занимается филиал китайской компании Hunan Road and Bridge Construction Group.

Забастовка проходит уже пятый день. Протестующие находятся у села Борити Харагаульского района в Имеретии, где расположен третий транспортный узел участка. Протестующие отметили, что работодатель не только платит очень мало, но и не пытается создать комфортные условия труда.

"У нас нет даже переводчика, чтобы понимать, что нам говорят начальники и какую работу мы должны выполнить. Ведь нанять переводчиков, которые облегчат общение, элементарно. К тому же, за наш труд нам платят очень низкую зарплату", — процитировала сегодня участника забастовки Беку Цикоришвили "Грузия Online".

На пятый день забастовки в ней участвуют около 400 рабочих, передал "Sputnik Грузия".

Забастовка рабочих трассы "Восток - Запад" - не единственная за последнее время в Грузии. "Кавказский узел" сообщал, что 6 мая работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети также отказались выходить на работу, потребовав повысить зарплату. 28 апреля около 500 сотрудников крупнейшего в Грузии химзавода "Руставский азот" заблокировали въезд и выезд транспорта на территорию предприятия, добиваясь повышения зарплаты на 50%. 3 мая они вышли на работу, после обещания руководства рассмотреть требования рабочих. С 23 по 28 апреля бастовали 3700 шахтеров компании Georgian Manganese. Они добились повышения зарплаты на 25%.