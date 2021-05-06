Забастовка дорожников в Грузии. 6 мая 2021 года, https://1tv.ge

06 мая 2021, 16:07

Дорожники в Грузии забастовали с требованием поднять зарплату

Около 200 рабочих, занятых на строительстве участка трассы "Восток - Запад", объявили забастовку с требованием поднять зарплату на 30%.

Протестующие также добиваются оплаты сверхурочных по разным ставкам и улучшения условий труда. Они отметили, что существенная часть зарплаты уходит на проезд до места работы и еду, которую рабочие привозят с собой. "Эта зарплата вообще ничто из-за сегодняшней жизни", - сказал один из протестующих в эфире телеканала "Мтавари архи".

Акции протеста предшествовал разговор рабочих с начальством, состоявшийся 5 мая. "Приехала администрация, сказали, что повышения зарплат не будет, посмеялись над нами", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова другого рабочего, прозвучавшие в эфире телеканала.

Руководство компании после начала забастовки попросило неделю на то, чтобы рассмотреть требования рабочих. "Компания обязательно рассмотрит их требования. Мы узнали об этом вчера вечером. Служба безопасности встретится с ними и обсудит этот вопрос", - заявил представитель компании в эфире "Мтавари архи".

С раннего утра отказываются приступать к работе до 200 человек. В среднем их зарплата составляет 28 лари в день (около 8 долларов). 12-километровый участок Хеви - Убиса, на котором работают бастующие, проходит по территории Харагаульского района на западе страны, в Имерети. Проект подразумевает строительство четырехполосной дороги, а также 37 мостов и 18 тоннелей. Строительством этого участка трассы занимается филиал китайской компании Hunan Road and Bridge Construction Group, передали сегодня "Новости-Грузия".

Трасса "Восток - Запад" строится с целью сократить путь из Западной Грузии в Восточную. В августе 2020 года открылся участок дороги в объезд города Хашури, который сократил путь из Тбилиси в Батуми на 13 километров. При этом владельцы придорожных мастерских, пекарен и магазинов пожаловались, что рискуют остаться без средств к существованию.

Забастовка рабочих трассы "Восток - Запад" - не единственная за последнее время в Грузии. "Кавказский узел" писал, что сегодня работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети также отказались выходить на работу, потребовав повышения им зарплат. 28 апреля около 500 сотрудников крупнейшего в Грузии химзавода "Руставский азот" заблокировали въезд и выезд транспорта на территорию предприятия, добиваясь повышения зарплаты на 50%. 3 мая они вышли на работу, поскольку администрация "Руставского азота" пообещала не преследовать участников забастовки и рассмотреть требования работников об индексации зарплат и расширении соцпакета. С 23 по 28 апреля бастовали 3700 шахтеров компании Georgian Manganese. Они добились повышения зарплаты на 25%.

Примечание:

"Дальнобойщики пригрозили чиновникам перекрыть дорогу в Аджарии", "Сотрудники химзавода в Рустави возобновили акцию протеста", "Тысячи шахтеров в Чиатуре начали забастовку".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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