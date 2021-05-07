Рейды силовиков сказались на посещаемости мечети "Тангим"

07 мая 2021, 22:30

Во время сегодняшнего рейда дагестанские силовики проверяли документы верующих на выездах из махачкалинской мечети "Тангим". Верующие опасаются постановки на профилактический учет после рейдов, поэтому реже посещают "Тангим", сказал представитель мечети.

Как писал "Кавказский узел", 15 января сотрудники правоохранительных органов провели первый за несколько недель рейд у мечети "Тангим" в Махачкале, переписав данные некоторых ее посетителей. В рейде участвовало минимум 40 силовиков, рассказал журналист Идрис Юсупов.

В 2020 году силовики регулярно проводили пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим". За несколько лет проведения рейдов у мечети "Тангим" сотрудники полиции доставили в отделы и проверили несколько тысяч ее посетителей, при этом МВД не сообщало о выявленных преступниках или правонарушителях. Официальные причины рейдов - "обеспечение безопасности" в местах массового скопления людей или рядовые полицейские проверки, но руководство мечети считает это формой давления на верующих. Перед Новым годом рейды у мечети прекратились, в период праздников их не было.

Дагестанские силовики провели сегодня рейд у махачкалинской мечети "Тангим". Сотрудники правоохранительных органов останавливали машины, на которых мусульмане уезжали из мечети, совершив пятничный намаз, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" верующий, постоянно посещающий "Тангим".

Он рассказал, что мобильные посты силовиков располагались по обе стороны от мечети на улице Омарова. Силовики проверяли документы и записывали данные водителей, сообщил верующий.

Верующий Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла ", что третий мобильный пост силовиков стоял при выезде из мечети в сторону улицы Гагарина. Там стояла одна полицейская машина и десять силовиков, сообщил он. Верующий сказал, что не видел, чтобы сотрудники полиции кого-то останавливали. В предыдущую пятницу количество силовиков было больше, чем сегодня, отметил Магомед.

Человека, у которого силовики проверили документы во время пятничного рейдового мероприятия, через некоторое время вызывают в отдел полиции и говорят, что он может попасть на профилактический учёт, если не перестанет посещать эту мечеть, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель мечети Магомед Магомедов.

После ряда жалоб и судебных исков силовики перестали задерживать посетителей мечети, ограничиваясь переписыванием их данных. Такие верующие в итоге оказываются на профилактическом учете. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом". Однако МВД Дагестана еще в марте 2017 года заявляло об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист". Регулярные рейды создают мечети имидж нелегальной и пугают мусульман, что, вопреки ожиданиям борцов с экстремизмом, грозит уходом верующих в подполье и радикализацией, указали представители мечети Правозащитному центру "Мемориал"*.

После таких профилактических бесед некоторые верующие перестали ходить в мечеть, сказал он. Представитель мечети также отметил, что многие из верующих умалчивают об последствиях рейдовых мероприятий, а до руководства мечети информация доходит лишь от других мусульман.

Прихожане мечети считают бесполезным оспаривать постановку на профилактический учёт, предположил Магомедов.

Количество заявлений, поступающих от жителей Дагестана на снятие с профилактического учёта, уменьшилось, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник дагестанского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал"*. По мнению представителя правозащитной организации, это связано с уменьшением давления со стороны силовиков на тех, кто стоит на профилактическом учёте. Правозащитник отметил, что правоохранительные органы постоянно совершенствуют методику ведения профилактического учёта. Жители Дагестана, находящиеся на профилактическом учёте, не верят возможность оспорить данный статус, поэтому не предпринимают активных действий. Этим также объясняется уменьшение обращений в правозащитный центр, сказал он.

Комментариями МВД Дагестана по поводу мероприятий, проводимых у мечети "Тангим", "Кавказский узел" пока не располагает.