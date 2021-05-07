Патроны, изъятые у одного из жителей села Средние Ачалуки, скриншот из Instagram-аккаунта МВД по Ингушетии от 07.05.2021. https://www.instagram.com/p/COkUd3usT3Z/

07 мая 2021, 15:00

Полиция отчиталась о задержании троих жителей Ингушетии

Жители села Средние Ачалуки задержаны за хранение взрывных устройств и оружия, сообщило сегодня МВД Ингушетии.

Оружие, боеприпасы и несколько самодельных взрывных устройств изъяли сотрудники управлений ФСБ и МВД по Ингушетии  у троих жителей республики.

У 29-летнего жителя села Средние Ачалуки силовики нашли два запала для ручных гранат, две боевые гранаты Ф-1, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет и 250 боеприпасов к  стрелковому оружию. У его 30-летнего односельчанина обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые были уничтожены на месте, самодельный пистолет, изготовленный на базе пистолета Макарова,  патроны и магазин к пистолету Макарова, сообщил сегодня "Интерфакс".

Оба сельчанина задержаны 28 апреля по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывных устройств, они находятся в изоляторе временного содержания "Малгобекский", сообщила сегодня полиция Ингушетии на своем сайте.

О задержании в тот же еще одного жителя села Средние Ачалуки полиция Ингушетии отчиталась сегодня в своем Instagram-аккаунте. У 36-летнего сельчанина были изъяты "многозарядное ружье Remington 870 Express Magnum, охотничий самозарядный  карабин САЙГА-410 и 139 патронов к нему; два магазина к пистолету Макарова и 30 патронов калибра 9 мм. Документы на оружие отсутствовали", говорится в сообщении ведомства.

Часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и  боеприпасов) предусматривает до четырех лет лишения свободы, часть 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) - до пяти лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года силовики обнаружили схрон с оружием и боеприпасами на территории бывшей свинофермы в Сунже.

Примечание:

"Задержаны участники конфликта со стрельбой в Экажево", "ЕСПЧ присудил компенсации родственникам убитых силовиками жителей СКФО", "Правозащитники заявили о нежелании СК расследовать дело о пытках боксера Хамхоева".

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