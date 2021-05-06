ДУМ Кабардино-Балкарии установило правила коллективных молитв

06 мая 2021, 21:24

На праздничные богослужения верующим необходимо приходить со своими ковриками и использовать маски, сообщило сегодня ДУМ Кабардино-Балкарии в своем Instagram. Участники встречи у муфтия были без масок, указали комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", руководство Чечни объявило три выходных в связи с празднованием Ураза-байрама, а власти Дагестана - два дня, в Кабардино-Балкарии нерабочим днем по случаю праздника Ураза-байрам будет только 13 мая. Пользователи Instagram отметили, что в Дагестане и Чечне власти дали возможность съездить на Ураза-байрам к родным.

Праздник Ураза-байрам в этом году выпадает на 13 мая, сообщило ДУМ России. Месяц Рамадан начался 13 апреля. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Закят аль-фитр (милостыню нуждающимся мусульманам) и каффарат (искупительное действие за нарушение поста) должны выплачивать все верующие. Закят выплачивается в последний день месяца поста Рамадан, до начала разговения. Каффарат верующий должен выплатить за пропущенный по тем или иным причинам день поста. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и празднике окончания поста Ураза-байраме и закяте.

В день окончания месяца Рамадан во всех мечетях Кабардино-Балкарии состоится праздничная молитва. Прихожанам необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора,приходить в мечеть со своими ковриками, использовать маски, на входе в мечети должны стоять дезинфицирующие средства, использовать маски, говорится в сегодняшнем сообщении в Instagram-аккаунте ДУМ Кабардино-Балкарии.

Из-за пандемии коронавируса необходимо отменить все культурно-массовые мероприятия, которые проводятся в честь этого праздника, сообщило ДУМ республики. "Просим отнестись с пониманием к данному вопросу, так как мы должны понимать, что угроза заражения еще высока и поэтому необходимо беречь друга", - отмечается в сообщении.

Запись в Instagram набрала на 21:10 мск 120 отметок "нравится" и пять комментариев.

Один из пользователей отметил, что сами участники встречи у муфтия республики, фото с которой приведено в Instagram духовного управления, были без масок. "А почему они без маски?" - спросил alim32132.

Другие комментаторы подчеркнули, что ограничение празднования Ураза-байрама выглядит странно. "Парк забит, кафе забиты, зачем отменять празднование?" - спросил grm_kbr. "В парк со своими тарелками и подушками ходят? Что за бред?" - отметил mashukov713.

По данным оперштаба Кабардино-Балкарии на 6 мая, за сутки в республике выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом, с начала пандемии - 23 896. За сутки умерли два пациента, всего - 455 человек. Лечение проходят 270 пациентов, в том числе в госпиталях - 136 человек, 28 из них - в реанимации.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".