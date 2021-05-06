Жители четырех сел на Кубани остались без газа после аварии

06 мая 2021, 20:33

Подача газа в дома жителей трех сел и хутора в Геленджике прекращена в связи с повреждением газопровода, сообщили в мэрии.

Труба газопровода высокого давления была повреждена при проведении строительных работ на трассе М4 «Дон» в районе посёлка Светлый.

На время восстановительных работ в целях безопасности была перекрыта задвижка газопровода, в результате прекращена подача газа в села Дивноморское, Возрождение и Прасковеевка, а также хутор Джанхот, сообщила сегодня мэрия Геленджика на своей странице в Instagram.

Закончить ремонтно-восстановительные работы обещают до 12.00 мск 7 мая, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 17 ноября 2020 года в Ейске из-за аварии на газопроводе было прекращено газоснабжение более 80 тысяч абонентов и 67 социально значимых объектов. 18 ноября подача газа и тепла была восстановлена во всех многоквартирных домах и соцобъектах города.