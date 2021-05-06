Строительные работы на трассе М4 "Дон". Скриншот сообщения на странице мэрии Геленджика в Instagram. https://www.instagram.com/p/COiNNW_Hjlk/

06 мая 2021, 20:33

Жители четырех сел на Кубани остались без газа после аварии

Подача газа в дома жителей трех сел и хутора в Геленджике прекращена в связи с повреждением газопровода, сообщили в мэрии.

Труба газопровода высокого давления была повреждена при проведении строительных работ на трассе М4 «Дон» в районе посёлка Светлый.

На время восстановительных работ в целях безопасности была перекрыта задвижка газопровода, в результате прекращена подача газа в села  Дивноморское, Возрождение и Прасковеевка, а также хутор Джанхот, сообщила сегодня мэрия Геленджика на своей странице в Instagram.  

Закончить ремонтно-восстановительные работы обещают до 12.00 мск 7 мая, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 17 ноября 2020 года в Ейске из-за аварии на газопроводе было прекращено газоснабжение более 80 тысяч абонентов и 67 социально значимых объектов. 18 ноября подача газа и тепла была восстановлена во всех многоквартирных домах и соцобъектах города.

Примечание:

"Сочинские газовики назвали причину взрыва в многоэтажке", "Около тысячи жителей Сочи остались без газа", "3600 человек остались без газа на Кубани".

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