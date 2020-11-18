18 ноября 2020, 20:33

Газоснабжение в Ейске возобновлено

Подача газа и тепла, прерванная 17 ноября после аварии, восстановлена во всех многоквартирных домах и соцобъектах города Ейска в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", в Ейске из-за аварии на газопроводе 17 ноября газоснабжение более 80 тысяч абонентов и 67 социально значимых объектов было прекращено. После ремонтных работ газ частично был подан в котельные многоквартирных домов. Проживающие в индивидуальных жилых домах горожане будут подключены к газоснабжению после окончания пусконаладочных работ, информировали местные власти. 

Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе завершились 17 ноября. Газоснабжение и теплоснабжение подано во все многоквартирные дома и все социальные объекты, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Власти не уточнили, восстановлено ли газоснабжение индивидуальных жилых домов.

Примечание:

"Сочинские газовики назвали причину взрыва в многоэтажке", "Около тысячи жителей Сочи остались без газа", "3600 человек остались без газа на Кубани".

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