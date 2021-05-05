05 мая 2021, 21:13

Глава управления Росимущества Ставрополья помещен под домашний арест

Суд в Ставрополе отправил под домашний арест руководителя управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Ставропольском крае Александра Ковалева, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Александр Ковалев был задержан. Следователи оценили ущерб от его действий в 168 миллионов рублей. По их версии, подозреваемый без согласования с федеральным агентством по управлению госимуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка по цене значительно ниже кадастровой стоимости.

Ходатайство о заключении чиновника под стражу было направлено в Ленинский райсуд Ставрополя. По решению суда, Александр Ковалев будет находиться под домашним арестом, передает со ссылкой на информацию пресс-службы краевой прокуратуры  "Интерфакс".

Прокуратура не согласилась с решением суда. "Судом Александру Ковалеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Учитывая личность подозреваемого, а также обстоятельства совершенного преступления, органами прокуратуры на данное решение суда будет внесено апелляционное представление с требованием о заключении под стражу указанного лица", - говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры, которое цитирует РИА Новости.

Комментариев Ковалева или его официальных представителей относительно версии следствия и решения суда о домашнем аресте не поступало.

Напомним, Александр Ковалев с июля 2008 года по декабрь 2010 года работал замминистра имущественных отношений Ставропольского края. С декабря по сентябрь 2020 года занимал пост замруководителя ставропольского управления Росимущества, а руководителем ведомства был назначен в сентябре 2020 года.

Примечание:

"Бывший глава Минстроя Ставрополья арестован по шестому уголовному делу", "Чиновник на Ставрополье арестован за крупную взятку", "Зампред правительства Ставрополья заподозрен в мошенничестве на 130 миллионов".

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