Задержан глава управления Росимущества Ставрополья

05 мая 2021, 16:34

Александр Ковалев, с сентября 2020 года возглавляющий управление Росимущества Ставропольского края, задержан по подозрению в превышении полномочий, которые привели к многомиллионному ущербу краевому бюджету. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", следователи оценили ущерб от действий главы управления Росимущества в Ставропольском крае в 168 миллионов рублей. По их версии, он продал участок земли значительно ниже кадастровой стоимости.

Управление Следкома России по Ставрополью задержало руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственными имуществом в Ставропольском крае Александра Ковалева. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), проинформировал сегодня "Интерфакс".

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

На сайте Росимущества Ставропольского края на 16.20 мск не содержится комментариев относительно задержания главы ведомства.

Комментариев Ковалева или его официальных представителей относительно задержания не поступало.

Александр Ковалев в 1998 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии. С 1998 по 2008 год работал в коммерческих организациях на руководящих должностях, с июля 2008 года по декабрь 2010 года - заместителем министра имущественных отношений Ставропольского края. С декабря 2010 года по сентябрь 2020 года занимал пост заместителя руководителя Росимущества Ставрополья, в сентябре 2020 года был назначен руководителем ведомства, следует из информации на сайте ставропольского управления Росимущества.