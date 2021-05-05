Наручники и уголовное дело. Фото Елена Синеок, "Юга.ру"

05 мая 2021, 16:34

Задержан глава управления Росимущества Ставрополья

Александр Ковалев, с сентября 2020 года возглавляющий управление Росимущества Ставропольского края, задержан по подозрению в превышении полномочий, которые привели к многомиллионному ущербу краевому бюджету. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", следователи оценили ущерб от действий главы управления Росимущества в Ставропольском крае в 168 миллионов рублей. По их версии, он продал участок земли значительно ниже кадастровой стоимости.

Управление Следкома России по Ставрополью задержало руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственными имуществом в Ставропольском крае Александра Ковалева. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), проинформировал сегодня "Интерфакс".

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

На сайте Росимущества Ставропольского края на 16.20 мск не содержится комментариев относительно задержания главы ведомства. 

Комментариев Ковалева или его официальных представителей относительно задержания не поступало.

Александр Ковалев в 1998 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии. С 1998 по 2008 год работал в коммерческих организациях на руководящих должностях, с июля 2008 года по декабрь 2010 года - заместителем министра имущественных отношений Ставропольского края. С декабря 2010 года по сентябрь 2020 года занимал пост заместителя руководителя Росимущества Ставрополья, в сентябре 2020 года был назначен руководителем ведомства, следует из информации на сайте ставропольского управления Росимущества. 

Примечание:

 "Бывший глава Минстроя Ставрополья арестован по шестому уголовному делу", "Чиновник на Ставрополье арестован за крупную взятку", "Зампред правительства Ставрополья заподозрен в мошенничестве на 130 миллионов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 мая 2021, 21:13

05 мая 2021, 20:51

  • Азербайджан отправил в суд дело наемника из Ливана

    Уроженец Бейрута Викен Абрахам Эульджекжиян, воевавший в Нагорном Карабахе на стороне Армении, обвинен в наемничестве и терроризме. По данным следствия, он принял участие в карабахском конфликте за вознаграждение в 2,5 тысячи долларов, сообщили сегодня Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана.

05 мая 2021, 19:59

05 мая 2021, 18:49

05 мая 2021, 18:01

  • Семьи погибших в ДТП волгоградских баскетболисток получили выплаты

    Власти Волгоградской области перечислили семьям погибших в аварии на Ставрополье по 1 миллиону рублей, а пострадавших - по 200 тысяч, сообщила сегодня пресс-служба Волгоградской области. Две получивших травмы участницы детской баскетбольной команды находятся в крайне тяжелом состоянии, рассказали в областном комитете здравоохранения.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи