Семьи погибших в ДТП волгоградских баскетболисток получили выплаты

05 мая 2021, 18:01

Власти Волгоградской области перечислили семьям погибших в аварии на Ставрополье по 1 миллиону рублей, а пострадавших - по 200 тысяч, сообщила сегодня пресс-служба Волгоградской области. Две получивших травмы участницы детской баскетбольной команды находятся в крайне тяжелом состоянии, рассказали в областном комитете здравоохранения.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, в котором дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. Пять участниц волгоградской детской баскетбольной команды погибли, 3 мая состоялись их похороны. Пятеро детей доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Единовременная материальная помощь выплачена семьям погибших и пострадавших в ДТП на Ставрополье. Семьям погибших переведены по миллиону рублей, также дополнительно выплачены по 100 тысяч рублей на погребение. Помощь в размере 200 тысяч рублей оказана всем семьям пострадавших детей, сообщили сегодня "Новости Волгограда" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

С некоторыми семьями погибших работают психологи, также специалисты окажут психологическую поддержку участницам баскетбольной команды, которые вернутся домой после завершения лечения, проинформировала "Высота 102".