05 мая 2021, 18:01
Семьи погибших в ДТП волгоградских баскетболисток получили выплаты
Власти Волгоградской области перечислили семьям погибших в аварии на Ставрополье по 1 миллиону рублей, а пострадавших - по 200 тысяч, сообщила сегодня пресс-служба Волгоградской области. Две получивших травмы участницы детской баскетбольной команды находятся в крайне тяжелом состоянии, рассказали в областном комитете здравоохранения.
Как писал "Кавказский узел", 30 апреля в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, в котором дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. Пять участниц волгоградской детской баскетбольной команды погибли, 3 мая состоялись их похороны. Пятеро детей доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.
Единовременная материальная помощь выплачена семьям погибших и пострадавших в ДТП на Ставрополье. Семьям погибших переведены по миллиону рублей, также дополнительно выплачены по 100 тысяч рублей на погребение. Помощь в размере 200 тысяч рублей оказана всем семьям пострадавших детей, сообщили сегодня "Новости Волгограда" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
С некоторыми семьями погибших работают психологи, также специалисты окажут психологическую поддержку участницам баскетбольной команды, которые вернутся домой после завершения лечения, проинформировала "Высота 102".
Две пострадавших в аварии девочки остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщили 4 мая в облздраве Волгоградской области. "В медицинских учреждениях Москвы продолжают лечение шестеро детей и один взрослый. Пять детей находятся в Российской детской клинической больнице, из них два ребенка — в крайне тяжелом состоянии в реанимации, две девочки — в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, одна спортсменка — в отделении в состоянии средней степени тяжести. В стабильном состоянии средней тяжести находятся и двое пациентов центра имени Бурденко. Один ребенок был доставлен в больницу скорой помощи
"Кавказский узел" также писал, что водитель ВАЗ-2109, который выехал на встречную полосу движения, заключен под стражу на два месяца, директор спортшколы помещена под домашний арест, тренер команды находится под подпиской о невыезде. Водитель микроавтобуса, который вез команду на соревнования, также помещен сегодня под подписку о невыезде.
Напомним, прокуратура Волгоградского края сочла неисправным микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда. Водитель признал вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но не считает себя виновником аварии. Поездки детских спортивных команд всегда оплачивают родители, а руководство спортшкол поставлено в условия, когда вынуждено считать каждую копейку, отметили жители Волгограда.