Сотни жителей Волгограда пришли проститься с погибшими спортсменками

03 мая 2021, 14:39

Участницы детской баскетбольной команды, погибшие в аварии на Ставрополье, похоронены сегодня в Волгограде. Жители города принесли цветы и игрушки к стихийному мемориалу.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, в котором дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. Пять участниц волгоградской детской баскетбольной команды погибли. Семь человек отправлены на лечение в Москву, пятеро из выживших в аварии детей доставлены в Российскую детскую клиническую больницу, четверо из них находятся в реанимации, состояние одной пострадавшей крайне тяжелое, рассказали врачи 2 мая.

Церемония прощания с погибшими в аварии на Ставрополье прошла в большом зале прощаний, расположенном по улице Землячки. На нее пришло очень много людей, среди них спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители, сообщил сегодня ТАСС.

Похороны пятерых участниц детской баскетбольной команды прошли в понедельник в Волгограде, сообщили в администрации Волгоградской области. Девочек похоронили на разных кладбищах в соответствии с пожеланиями родственников, проинформировал "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Волгоградской области

Издание "Высота 102" опубликовало в своем YouTube-канале видео с церемонии прощания с одной из погибших. 14 человек несут венки, за гробом идут не менее сотни людей, следует из видео.

На протяжении нескольких дней с момента трагедии волгоградцы несли цветы и игрушки к стихийному мемориалу в центре города у здания облсовета профсоюзов, а также к спортивной школе, в которой учились погибшие дети, сообщило сегодня ИА "Городские вести".

3 мая в Волгограде в связи с днем траура по погибшим детям отменены все массовые мероприятия. Власти города перенесли репетицию парада Победы, она пройдет 4 мая.

Напомним, власти Волгоградской области взяли на себя расходы по организации похорон, также губернатор региона Андрей Бочаров поручил выплатить семья погибшим по 1 миллиону рублей.

"Кавказский узел" также писал, что после ДТП были задержаны двое водителей. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109 арестован до 30 июня, водителю микроавтобуса продлен срок задержания до 5 мая, директор спортшколы помещена под домашний арест до 30 июня.