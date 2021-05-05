Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест после гибели детей из Волгограда

05 мая 2021, 13:00

Суд в Ставрополе поместил сегодня под домашний арест до 30 июня водителя микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду и попал в аварию. Следствие настаивало на заключении водителя под стражу.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, в котором дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. Пять участниц волгоградской детской баскетбольной команды погибли, еще пятеро детей доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. 2 мая суд отправил под арест до 30 июня водителя легкового автомобиля ВАЗ-2109, который стал участником аварии с гибелью детей на Ставрополье - он признал вину. Директор спортшколы помещен под домашний арест. Сегодня истек срок предварительного задержания водителя микроавтобуса.

Прокуратура Волгоградского края сочла неисправным микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда. Водитель признал вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но не считает себя виновником аварии. Поездки детских спортивных команд всегда оплачивают родители, а руководство спортшкол поставлено в условия, когда вынуждено считать каждую копейку, отметили жители Волгограда.

Суд постановил поместить водителя автобуса под домашний арест до 30 июня и был освобожден из-под стражи в зале заседаний, хотя следствие настаивало на более строгой мере пресечения. "Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста <...> до 30 июня 2021 года", - сказал судья.