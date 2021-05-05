Состояние микроавтобуса после аварии. Кадр видео телеканала 360 https://www.youtube.com/watch?v=1pSIszHkdCg&t=6s

05 мая 2021, 13:00

Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест после гибели детей из Волгограда

Суд в Ставрополе поместил сегодня под домашний арест до 30 июня водителя микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду и попал в аварию. Следствие настаивало на заключении водителя под стражу.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, в котором дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. Пять участниц волгоградской детской баскетбольной команды погибли, еще пятеро детей доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. 2 мая суд отправил под арест до 30 июня водителя легкового автомобиля ВАЗ-2109, который стал участником аварии с гибелью детей на Ставрополье - он признал вину. Директор спортшколы помещен под домашний арест. Сегодня истек срок предварительного задержания водителя микроавтобуса.

Прокуратура Волгоградского края сочла неисправным микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда. Водитель признал вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но не считает себя виновником аварии. Поездки детских спортивных команд всегда оплачивают родители, а руководство спортшкол поставлено в условия, когда вынуждено считать каждую копейку, отметили жители Волгограда.

Суд постановил поместить водителя автобуса под домашний арест до 30 июня и был  освобожден из-под стражи в зале заседаний, хотя следствие настаивало на более строгой мере пресечения. "Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста <...> до 30 июня 2021 года", - сказал судья.

Водитель повторил, что признает вину по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. "Соглашусь, что нарушил правила перевозки детей, но в ДТП я не виновен. Скрываться не собираюсь", - процитировал его ТАСС.

Решение вынес Ленинский районный суд Ставрополя. В ДТП погибла племянница водителя, сам он получил травмы. Ранее помимо водителя легковой машины, с которой столкнулся автобус, и директора спортшколы была избрана мера пресечения тренеру баскетбольной команды - с нее взята подписка о невыезде, передал сегодня "Блокнот-Волгоград".

На сайте Ленинского райсуда Ставрополя по состоянию на 12.50 мск 5 мая нет информации о домашнем аресте водителя автобуса.

В связи с гибелью детей 3 мая в Волгоградской области было объявлено траурным днем. Сотни жителей города принесли цветы и игрушки к стихийному мемориалу.

Примечание:

"Гибель подростков в Новочеркасске вызвала вопрос об эффективности "Безопасного города"", "Девять человек пострадали при ДТП в Астраханской области", "Семеро пострадавших при ДТП на Ставрополье эвакуированы в Москву".

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