Байрам Мамедов. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=C0wXQ4phcic&t=4s

05 мая 2021, 12:10

Азербайджанский активист Байрам Мамедов найден мертвым в Стамбуле

Турецкая полиция обнаружила в море тело Байрама Мамедова, подвергшегося в Азербайджане преследованию за граффити на памятнике Гейдару Алиеву, сообщили сегодня друзья активиста.

Как информировал "Кавказский узел", в конце 2016 года Байрам Мамедов вместе с еще одним активистом, Гиясом Ибрагимовым, был приговорен к 10 годам заключения по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Оба активиста назвали уголовное преследование местью за граффити на постаменте памятника президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək!" (Поздравляем с праздником рабов!) и "F**k the system!" (Долой систему!). В марте 2019 года Мамедов и Ибрагимов были помилованы.

В январе 2020 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобы Мамедова и Ибрагимова на пытки и нарушение свободы слова, присудил им по 36 тысяч евро компенсаций. В марте 2021 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Азербайджана немедленно исполнить решения ЕСПЧ по "группе Ильгара Мамедова", куда отнесены Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов - а именно, отменить обвинительные приговоры и снять судимости.

Байрам Мамедов пропал 2 мая в Стамбуле. Полиция нашла его тело в море, близкие уже опознали останки. Причина смерти пока не установлена - рассматриваются версии о самоубийстве, несчастном случае и покушении, передало сегодня информацию своего корреспондента в Турции азербайджанское издание "Мейдан ТВ".

Мамедов переехал в Турцию семь-восемь месяцев назад с целью подготовки к поступлению в вуз, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член правления Nida Ульви Гасанли. Он отметил, что еще до отъезда Мамедов перестал заниматься общественной деятельностью, в том числе в соцсетях.

"В Стамбуле Байрам жил на съемной квартире. Он общался со знакомыми, в числе которых были и представители Nida. Они ничего странного в последние дни в жизни Байрама не заметили. C воскресенья [2 мая] связь с Байрамом прекратилась. Во вторник [4 мая] ребята обратились в полицию, заявив о его исчезновении. Вечером во вторник из полиции сообщили, что еще в воскресенье было найдено в море тело молодого человека. После того, как полиции показали фото Байрама, они опознали в нем найденного в море человека. Сегодня знакомых Байрама пригласят в морг для опознания", - рассказал Гасанли.

О гибели Мамедова сообщили и его друзья. "Сегодня я пойду в морг и еще раз посмотрю, чтобы удостовериться, хотя на фото ясно видно – это Байрам, я не сомневаюсь", - сказал знакомый активиста Эльгиз Гахраман. "Надеемся, что следствие разберется. По этому поводу нанят адвокат", - процитировало сегодня еще одного знакомого Мамедова, Ульви Гасанли, информагентство Turan.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". 

Примечание:

"Родственники осужденных по "Гянджинскому делу" потребовали помощи у депутатов парламента", "Правозащитники призвали Алиева амнистировать политзаключенных", "Верховный суд Азербайджана принял жалобу Эльчина Мамеда".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 мая 2021, 15:38

  • Пользователи Instagram раскритиковали ограничения на кладбищах Кубани

    Оперштаб Краснодарского края опубликовал сегодня правила посещения кладбищ, в которых запрещается приходить на могилы родных большими группами и устраивать поминальные обеды. Пользователи Instagram возмутились политикой двойных стандартов на фоне притока отдыхающих в край.

05 мая 2021, 14:48

  • Абхазский чиновник признан виновным в хищении 19 миллионов

    Бывший директор "Абхазавтодора" Борис Ачба приговорен к семи годам лишения свободы и конфискации имущества по делу о хищении денег, выделенных на ремонт мостов. Защита настаивала на невиновности Ачбы, адвокат намерена обжаловать приговор в Верховном суде Абхазии.

05 мая 2021, 14:26

05 мая 2021, 13:49

  • 1 Беженцы из Гадрутского района потребовали возвращения на родину

    Участники акции протеста у здания Министерства иностранных дел Армении приурочили ее к визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова, потребовав встречи с главой Министерства иностранных дел Армении. МИД должен активизировать дипломатические процессы, чтобы гадрутцы смогли вернуться домой, отметили вынужденные переселенцы.

05 мая 2021, 13:00

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи