Азербайджанский активист Байрам Мамедов найден мертвым в Стамбуле

05 мая 2021, 12:10

Турецкая полиция обнаружила в море тело Байрама Мамедова, подвергшегося в Азербайджане преследованию за граффити на памятнике Гейдару Алиеву, сообщили сегодня друзья активиста.

Как информировал "Кавказский узел", в конце 2016 года Байрам Мамедов вместе с еще одним активистом, Гиясом Ибрагимовым, был приговорен к 10 годам заключения по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Оба активиста назвали уголовное преследование местью за граффити на постаменте памятника президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək!" (Поздравляем с праздником рабов!) и "F**k the system!" (Долой систему!). В марте 2019 года Мамедов и Ибрагимов были помилованы.

В январе 2020 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобы Мамедова и Ибрагимова на пытки и нарушение свободы слова, присудил им по 36 тысяч евро компенсаций. В марте 2021 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Азербайджана немедленно исполнить решения ЕСПЧ по "группе Ильгара Мамедова", куда отнесены Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов - а именно, отменить обвинительные приговоры и снять судимости.

Байрам Мамедов пропал 2 мая в Стамбуле. Полиция нашла его тело в море, близкие уже опознали останки. Причина смерти пока не установлена - рассматриваются версии о самоубийстве, несчастном случае и покушении, передало сегодня информацию своего корреспондента в Турции азербайджанское издание "Мейдан ТВ".

Мамедов переехал в Турцию семь-восемь месяцев назад с целью подготовки к поступлению в вуз, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член правления Nida Ульви Гасанли. Он отметил, что еще до отъезда Мамедов перестал заниматься общественной деятельностью, в том числе в соцсетях.

"В Стамбуле Байрам жил на съемной квартире. Он общался со знакомыми, в числе которых были и представители Nida. Они ничего странного в последние дни в жизни Байрама не заметили. C воскресенья [2 мая] связь с Байрамом прекратилась. Во вторник [4 мая] ребята обратились в полицию, заявив о его исчезновении. Вечером во вторник из полиции сообщили, что еще в воскресенье было найдено в море тело молодого человека. После того, как полиции показали фото Байрама, они опознали в нем найденного в море человека. Сегодня знакомых Байрама пригласят в морг для опознания", - рассказал Гасанли.

О гибели Мамедова сообщили и его друзья. "Сегодня я пойду в морг и еще раз посмотрю, чтобы удостовериться, хотя на фото ясно видно – это Байрам, я не сомневаюсь", - сказал знакомый активиста Эльгиз Гахраман. "Надеемся, что следствие разберется. По этому поводу нанят адвокат", - процитировало сегодня еще одного знакомого Мамедова, Ульви Гасанли, информагентство Turan.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".