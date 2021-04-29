Плакат участника акции в поддержку Навального. Абстрактная иллюстрация. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

29 апреля 2021, 20:15

Активистка из Геленджика пожаловалась на избиение после акции в поддержку Навального

Марина Романова попала в реанимацию после избиения в Геленджике. Активистка связала нападение с участием в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля силовики доставили в отдел полиции не менее семи задержанных на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Геленджике. Горсуд Геленджика признал Арсения Сорокина и Никиту Рыбку организаторами митинга в поддержку Навального и приговорил их к административному аресту. Еще два активиста, в том числе Марина Романова, были оштрафованы за участие в акции протеста.

По словам Марины Романовой, на нее напали 26 апреля. Когда Романова шла домой по Восточному переулку в Геленджике, ее окликнули двое незнакомых мужчин. "Резко начали избивать. Передали привет от <силовиков>, сказали: "Ты же понимаешь, что так больше делать нельзя". Потом я потеряла сознание. Очнулась в больнице", - рассказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Скорую помощь вызвали прохожие, которые, по словам Романовой, обнаружили ее на асфальте без сознания. Она отметила, что страдает сахарным диабетом. Из-за повышения уровня глюкозы в крови ее перевели в реанимационное отделение, где активистка провела больше суток. "У меня сломалась инсулиновая помпа, пишет ошибку в работе, нет подачи инсулина. Пришлось обратно перейти на инсулиновые ручки", - рассказала Марина Романова. По ее словам, стоимость инсулиновой помпы составляет 200 тысяч рублей - таких денег у нее нет. Так же как не хватает средств на необходимые лекарства и костыли. 

С полицией активистка еще не общалась. "Врачи сегодня должны вызвать полицию - вчера [29 апреля] только перевели из реанимации, была слабая, решили на сегодня отложить. Сегодня консультация травматолога, подозрение на перелом бедра. Рентген вчера поздно сделали, не было еще расшифровки. Ссадины, ушибы", - сообщила Романова.

Она добавила, что до сих пор переживает сильнейший стресс. "Чувствую себя отвратительно, если честно. Голова раскалывается, пульс высокий, высокое давление, болит нога", - рассказала девушка.

Геленджикский активист Иван Шукшин, который, как и Марина Романова, был оштрафован за участие в несанкционированном митинге на 10 тысяч рублей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что задержанные 21 апреля в Геленджике подготовили апелляционные жалобы, 30 апреля они будут поданы в Краснодарский краевой суд. "Апелляционные жалобы будут подавать шесть активистов, в том числе Марина Романова. Седьмой решил не обжаловать решение Геленджикского городского суда", - сообщил Шукшин.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Новости об акциях в поддержку Навального "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Штабы Навального на юге России прекратили работу", "Ставропольские активисты сообщили подробности задержаний на акции в поддержку Навального", "Кубанская сторонница Навального пожаловалась на условия административного ареста".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 апреля 2021, 23:28

29 апреля 2021, 22:40

  • Арестован книгоиздатель Асламбек Эжаев

    Суд в Москве заключил сегодня под стражу на два месяца директора издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева, задержанного накануне по подозрению в финансировании терроризма, сообщил адвокат.

29 апреля 2021, 22:29

29 апреля 2021, 22:11

  • Тяжбы с журналисткой Сагеевой нанесли ущерб репутации Битарова

    После поражения компании Вячеслава Битарова в суде бывший глава Северной Осетии отказался от еще одного иска против журналистки Мадины Сагеевой. Битаров попытался сохранить лицо, избежав неминуемого поражения в суде, заявила Сагеева. Судебные тяжбы отрицательно сказались на репутации Битарова, указал блогер Алик Пухаев.

29 апреля 2021, 21:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи