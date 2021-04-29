Активистка из Геленджика пожаловалась на избиение после акции в поддержку Навального

29 апреля 2021, 20:15

Марина Романова попала в реанимацию после избиения в Геленджике. Активистка связала нападение с участием в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля силовики доставили в отдел полиции не менее семи задержанных на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Геленджике. Горсуд Геленджика признал Арсения Сорокина и Никиту Рыбку организаторами митинга в поддержку Навального и приговорил их к административному аресту. Еще два активиста, в том числе Марина Романова, были оштрафованы за участие в акции протеста.

По словам Марины Романовой, на нее напали 26 апреля. Когда Романова шла домой по Восточному переулку в Геленджике, ее окликнули двое незнакомых мужчин. "Резко начали избивать. Передали привет от <силовиков>, сказали: "Ты же понимаешь, что так больше делать нельзя". Потом я потеряла сознание. Очнулась в больнице", - рассказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Скорую помощь вызвали прохожие, которые, по словам Романовой, обнаружили ее на асфальте без сознания. Она отметила, что страдает сахарным диабетом. Из-за повышения уровня глюкозы в крови ее перевели в реанимационное отделение, где активистка провела больше суток. "У меня сломалась инсулиновая помпа, пишет ошибку в работе, нет подачи инсулина. Пришлось обратно перейти на инсулиновые ручки", - рассказала Марина Романова. По ее словам, стоимость инсулиновой помпы составляет 200 тысяч рублей - таких денег у нее нет. Так же как не хватает средств на необходимые лекарства и костыли.

С полицией активистка еще не общалась. "Врачи сегодня должны вызвать полицию - вчера [29 апреля] только перевели из реанимации, была слабая, решили на сегодня отложить. Сегодня консультация травматолога, подозрение на перелом бедра. Рентген вчера поздно сделали, не было еще расшифровки. Ссадины, ушибы", - сообщила Романова.

Она добавила, что до сих пор переживает сильнейший стресс. "Чувствую себя отвратительно, если честно. Голова раскалывается, пульс высокий, высокое давление, болит нога", - рассказала девушка.

Геленджикский активист Иван Шукшин, который, как и Марина Романова, был оштрафован за участие в несанкционированном митинге на 10 тысяч рублей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что задержанные 21 апреля в Геленджике подготовили апелляционные жалобы, 30 апреля они будут поданы в Краснодарский краевой суд. "Апелляционные жалобы будут подавать шесть активистов, в том числе Марина Романова. Седьмой решил не обжаловать решение Геленджикского городского суда", - сообщил Шукшин.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Новости об акциях в поддержку Навального "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Акции Навального".