Задержание 16 сторонников экстремистского сообщества. 29.04.20 Кадр видео YugopolisTube https://www.youtube.com/watch?v=T_FLSSYqBOE

29 апреля 2021, 13:04

ФСБ рапортовала о задержании на Кубани сторонников радикальной группировки

В девяти городах России, в том числе в Краснодаре и Анапе, задержаны 16 сторонников экстремистского сообщества "М.К.У", которые планировали массовые убийства и теракты, сообщила ФСБ. Задержанные получали указания от лидера группировки, гражданина Украины Егора Краснова, следует из опубликованного оперативного видео.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта ФСБ сообщила о задержании в Геленджике 13 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Егором Красновым. По данным силовиков, задержанные молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет планировали теракты и убийства. Один из задержанных помещен под стражу, еще четверо - под домашний арест.

Группировка "М.К.У", название которой расшифровывается как "Молодежь. Культ убийств" была создана в 2019 году. По словам задержанных жителей Геленджика, от Егора Краснова и других украинских членов "М.К.У." из Харькова и Киева они получали инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению терактов и убийств. Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались при нападениях на бездомных и молодежь, сообщила 19 марта ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали в девяти российских городах, в том числе на юге страны – в Краснодаре и Анапе - 16 сторонников сообщества «М.К.У.». Они подозреваются в причастности к "насильственным преступлениям", пропаганде экстремизма, а также к подготовке подрывов зданий органов власти и вооруженных нападений на людей, сообщила сегодня ФСБ.

У задержанных изъято холодное оружие, инструкции по изготовлению "средств террора", сведения о совершенных и планируемых преступлениях, видеоотчеты "о проведенных насильственных акциях", а также переписка с Егором Красновым, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е.С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации", - отмечается в публикации.

Членам группировки сначала предлагалось "нанести экстремистские надписи" на фасады зданий, затем - избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур, сообщила спецслужба. "В последующем - совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти", - сказано в сообщении.

На кадрах оперативного видео ФСБ, опубликованного сегодня в YouTube-канале издания "Югополис", показано, как вооруженные силовики с криками "На пол!" врываются в квартиру, в двух комнатах которой уже лежат на полу лицом вниз три человека.

Далее на видео показаны фрагменты опроса шестерых задержанных, чьи лица скрыты ретушью. В каких городах они были задержаны, не уточняется, но из слов двух задержанных следует, что они жители Тюменской области и Читы соответственно. Отвечая на вопросы человека за кадром, задержанные рассказывают, что получали от Краснова указания совершать преступления. "Я по заданию Егора Краснова распространял среди жителей города Читы инструкции по массовым убийствам, а также планировал создать в Чите ячейку "М.К.У.", - говорит, в частности, один из них. "Были запланированы массовые убийства – Тамбов, Питер, Самара", - говорит на видео еще один из задержанных.

Расследованием дела занимается Следственный комитет России. Задержанные подозреваются по статье 33, части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к убийству), статье 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту) и статье 30, части 3 статьи 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам идеологической, национальной ненависти), говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте СКР.

Часть 2 статьи 105 УК РФ предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

Примечание:

"Девять жителей Дагестана заподозрены в причастности к "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, "Житель Буйнакска осужден за призывы к экстремизму", "Багавудин Омаров осужден по делу об экстремизме и освобожден".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 апреля 2021, 16:15

  • Следком Чечни пообещал госзащиту Магамадову и Исаеву

    Модераторы Telegram-чата Салех Магамадов и Исмаил Исаев, находящиеся под арестов Чечне, получат госзащиту из-за угрозы совершения "убийства чести". Государство признало реальность угрозы их жизни, подчеркнул адвокат Александр Немов.

29 апреля 2021, 15:32

29 апреля 2021, 15:01

  • Сюжет об аварийной школе в Дагестане обернулся уголовным делом

    Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после сюжета о работе аварийной школы в Хутрахе Цунтинского района, показанного на федеральном телеканале. Из сюжета следует, что дети каждый день, заходя в здание школы, рискуют остаться под завалами.

29 апреля 2021, 14:12

29 апреля 2021, 13:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи