ФСБ рапортовала о задержании на Кубани сторонников радикальной группировки

29 апреля 2021, 13:04

В девяти городах России, в том числе в Краснодаре и Анапе, задержаны 16 сторонников экстремистского сообщества "М.К.У", которые планировали массовые убийства и теракты, сообщила ФСБ. Задержанные получали указания от лидера группировки, гражданина Украины Егора Краснова, следует из опубликованного оперативного видео.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта ФСБ сообщила о задержании в Геленджике 13 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Егором Красновым. По данным силовиков, задержанные молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет планировали теракты и убийства. Один из задержанных помещен под стражу, еще четверо - под домашний арест.

Группировка "М.К.У", название которой расшифровывается как "Молодежь. Культ убийств" была создана в 2019 году. По словам задержанных жителей Геленджика, от Егора Краснова и других украинских членов "М.К.У." из Харькова и Киева они получали инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению терактов и убийств. Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались при нападениях на бездомных и молодежь, сообщила 19 марта ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали в девяти российских городах, в том числе на юге страны – в Краснодаре и Анапе - 16 сторонников сообщества «М.К.У.». Они подозреваются в причастности к "насильственным преступлениям", пропаганде экстремизма, а также к подготовке подрывов зданий органов власти и вооруженных нападений на людей, сообщила сегодня ФСБ.

У задержанных изъято холодное оружие, инструкции по изготовлению "средств террора", сведения о совершенных и планируемых преступлениях, видеоотчеты "о проведенных насильственных акциях", а также переписка с Егором Красновым, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е.С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации", - отмечается в публикации.

Членам группировки сначала предлагалось "нанести экстремистские надписи" на фасады зданий, затем - избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур, сообщила спецслужба. "В последующем - совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти", - сказано в сообщении.

На кадрах оперативного видео ФСБ, опубликованного сегодня в YouTube-канале издания "Югополис", показано, как вооруженные силовики с криками "На пол!" врываются в квартиру, в двух комнатах которой уже лежат на полу лицом вниз три человека.

Далее на видео показаны фрагменты опроса шестерых задержанных, чьи лица скрыты ретушью. В каких городах они были задержаны, не уточняется, но из слов двух задержанных следует, что они жители Тюменской области и Читы соответственно. Отвечая на вопросы человека за кадром, задержанные рассказывают, что получали от Краснова указания совершать преступления. "Я по заданию Егора Краснова распространял среди жителей города Читы инструкции по массовым убийствам, а также планировал создать в Чите ячейку "М.К.У.", - говорит, в частности, один из них. "Были запланированы массовые убийства – Тамбов, Питер, Самара", - говорит на видео еще один из задержанных.

Расследованием дела занимается Следственный комитет России. Задержанные подозреваются по статье 33, части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к убийству), статье 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту) и статье 30, части 3 статьи 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам идеологической, национальной ненависти), говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте СКР.

Часть 2 статьи 105 УК РФ предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.