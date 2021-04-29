Сотрудник астраханской колонии осужден по делу о взятках и превышении полномочий

29 апреля 2021, 12:29

Бывший сотрудник колонии в Астрахани признан виновным в том, что незаконно за взятки передавал на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны. Он приговорен к 3,5 года лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года сотрудник незаконно проносил на территорию исправительной колонии мобильные телефоны и аксессуары к ним. За это он получил более 24 тысяч рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Сотрудник колонии признан виновным по части 1 статьи 286, части 3 статьи 290 УК России (превышение должностных полномочий, получение взятки). Ленинский районный суд Астрахани приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сказано в сегодняшнем сообщении ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале 2020 года суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника колонии в Астраханской области, признав его виновным в получении 400 тысяч рублей за смягчение наказания осужденному.