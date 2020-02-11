Начальник колонии в Астраханской области осужден по делу о взятке

11 февраля 2020, 13:15

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника колонии в Астраханской области, признав его виновным в получении 400 тысяч рублей за смягчение наказания осужденному.

Как сообщал "Кавказский узел", глава астраханской колонии был задержан в июле 2019 года при получении взятки. Дело поступило в суд 1 ноября 2019 года.

Согласно приговору Икрянинского райсуда Астраханской области, начальник колонии общего режима получил от супруги осужденного 400 тысяч рублей и ожидал еще 300 тысяч за помощь в условно-досрочном освобождении. Суд назначил обвиняемому восемь лет исправительной колонии строгого режима и семь миллионов рублей штрафа. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Астраханской области.

Имя осужденного и точная дата вынесения приговора в сообщении не указана.

На сайте УФСИН по Астраханской области к 13.15 мск 11 февраля не появилось комментариев относительно этого приговора.