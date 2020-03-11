Машина Следственного комитета. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

11 марта 2020, 13:50

Чиновник Ространснадзора осужден в Астрахани за взяточничество

Суд в Астрахани приговорил к трем годам колонии бывшего врио начальника Волжского управления автодорожного надзора, признанного виновным в получении взятки, сообщило сегодня следствие.

Согласно приговору, в октябре 2019 года временно исполняющий обязанности начальника управления получил в своем служебном кабинете 15 тысяч рублей. Деньги были переданы за то, чтобы облегчить аттестацию ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения, полагает следствие. Чиновник был задержан с поличным.

Кировский районный суд Астрахани приговорил его к трем годам исправительной колонии общего режима по статье о получении взятки. Кроме того, осужденный на три года лишен права занимать руководящие должности в государственных органах, сообщило сегодня на своем сайте Управление Следкома по Астраханской области.

Приговор вынесен Сомьяну Базуеву, уточнило сегодня астраханское издание "Пункт А".

Обвинительный приговор был вынесен Базуеву 5 марта, указано в картотеке на сайте Кировского райсуда Астрахани.

На сайте Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по состояния на 13.50 мск 11 марта нет комментариев относительно приговора бывшему временному главе ведомства. Волжское управление занимается надзором в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале бывший начальник колонии в Астраханской области был признан виновным в получении 400 тысяч рублей за смягчение наказания осужденному.

Примечание:

"Чиновница Минэкономразвития Астраханской области приговорена к 3,5 года колонии", "Астраханская чиновница осуждена за получение взяток на миллион", "Заведующая колледжем в Астраханской области стала фигурантом шести уголовных дел".

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