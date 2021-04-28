Споры о помиловании силовиков обострили политический конфликт в Грузии

28 апреля 2021, 06:55

Силовики, принимавшие участие в жестком разгоне митинга в Тбилиси в июне 2019 года, должны быть помилованы только с согласия пострадавших от их действий, заявила грузинская оппозиция. Во время митингов пострадавшие были как от действий полиции, так и от действий оппозиции, возразили депутаты от "Грузинской мечты".

Как сообщал "Кавказский узел", 19 апреля власти Грузии и оппозиция пришли к соглашению о разрешении в стране политического кризиса, которое предусматривает в том числе амнистию для политзаключенных и проведение парламентских выборов. 24 апреля участники акции протеста в Тбилиси потребовали не допустить помилования силовиков, принимавших участие в жестком разгоне митинга против визита депутата Госдумы России Сергея Гаврилова в июне 2019 года. 27 апреля аналогичная акция протеста прошла перед зданием посольства США в Тбилиси.

В ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. О том, что происходило у здания парламента Грузии вечером 20 июня 2020 года, фоторепортаж "Кавказского узла".

Амнистия коснется всех участников событий 20 июня 2019 года – как митингующих, так и силовиков, заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. "Парламент не может руководствоваться толкованиями, каждый должен руководствоваться подписанным текстом [закона]. Да, в тексте ничего не говорится о полиции <…>, в тексте написано буквально следующее: события 20 июня, которые остаются предметом политических разногласий, должны быть закрыты этой амнистией, чтобы больше не было разногласий в будущем", – привел на своем сайте вечером 27 апреля слова Талаквадзе телеканал "Рустави-2".

При этом он подчеркнул, что к тем полицейским, чья вина в нарушении прав человека была доказана, амнистия применяться не будет. "Амнистия распространяется на протестующих, нарушивших закон, а также на нарушивших закон сотрудников правоохранительных органов. Что касается статьи №3 "Европейской конвенции о защите прав человека", пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, в этих случаях амнистия не будет применяться", – подчеркнул спикер парламента Грузии.

Власти Грузии и оппозиция подготовили два варианта законопроекта "Об амнистии". Главное различие в них – это согласие пострадавших на помилование, рассказал депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. "Мы договорились, что дела о насилии будут в проекте "Грузинской мечты" и нашем, а в законопроекте "Грузинской мечты" будут дополнительные гарантии по делам типа Мако Гомури, что на них не распространится амнистия", – привел 27 апреля слова Вашадзе "Sputnik-Грузия".

19-летняя Мако Гомури стала символом протестов в Грузии в июле 2019 года после того, как потеряла глаз 20 августа. В девушку выстрелили резиновой пулей. Мако сделали две операции – в Грузии и Германии, лечение, как и имплант, оплатили власти страны.

Пункт о том, что для помилования необходимо согласие пострадавших неприемлем для властей Грузии. "Согласие пострадавших может стать темой для спекуляций. Когда речь идет о вине [Ники] Мелии, там есть много пострадавших. Все началось после призыва Мелии к штурму, и все, кто пострадал, пострадали из-за Мелии. Мы не можем дать пространство для новых спекуляций требованием согласия пострадавшего", – привел 27 апреля Civil.ge слова председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе.

Депутат Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем (части 1 и 2 статьи 225 УК Грузии). Ему грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

В законопроекте "Об амнистии " не указаны статьи Уголовного кодекса для помилования, пояснил депутат парламента от "Грузинской мечты" Михаил Сарджвеладзе. "В подписанном соглашении идет речь о всех правонарушениях, связанных с событиями 20-21 июня, о сужении амнистии по конкретным статьям в соглашении ничего не сказано", – привел 27 апреля его слова "Sputnik Грузия".

Новости о выборах 2020 года в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".