Глава компании в Дербенте заподозрен в невыплате зарплат 33 сотрудникам

28 апреля 2021, 06:06

Сотрудники фирмы в Дербенте не получили зарплату за два месяца, всего фирма, по данным следствия, задолжала сотрудникам более 1,6 миллиона рублей.

По версии следствия, руководитель компании в течение двух месяцев не выплачивал заработную плату 33 работникам. Долг перед сотрудниками за это время составил более 1,6 миллиона рублей, утверждают следователи.

В отношении исполнительного директора фирмы возбуждено дело по статье о невыплате заработной платы (по части 2 статьи 145.1 УК РФ), сообщила 27 апреля прокуратура Дагестана на своем сайте. Отметим, по этой статье предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель частной охранной организации в Дагестане был заподозрен в невыплате зарплаты 36 сотрудникам. Он задолжал работникам свыше 1,6 миллиона рублей, сообщило 14 апреля следственное управление Следственного комитета по Дагестану.