Глава дагестанской фирмы заподозрен в невыплате зарплаты 39 сотрудникам

14 апреля 2021, 21:17

Руководитель частной охранной организации в Дагестане подозревается в том, что задолжал сотрудникам свыше 1,6 миллиона рублей.

По версии следствия, с 2019 по март 2020 года подозреваемый не выплачивал заработную плату 39 работникам. Сумма долга превысила 1,6 миллиона рублей. При этом у руководителя была возможность выдать деньги сотрудникам, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении главы фирмы возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК России (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). "Следствием будут приняты меры по возмещению материального ущерба, причиненного потерпевшим", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2020 года глава нефтяной компании в Северной Осетии был обвинен в невыплате зарплаты 28 работникам. По данным следствия, он накопил долги по заработной плате на шесть миллионов рублей.