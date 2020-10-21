21 октября 2020, 17:37

Глава нефтяной компании в Северной Осетии обвинен в невыплате зарплаты работникам

Генеральный директор нефтяной компании в Правобережном районе Северной Осетии обвинен в том, что за пять лет накопил долги по заработной плате перед 28 своими сотрудниками на шесть миллионов рублей.

По данным следствия, обвиняемый не выплачивал зарплату 28 работникам с 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года. Сумма долга превысила 6 миллионов рублей. Глава компании обвинен по ч. 2 ст. 145.1 УК России (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), сообщили следователи.

"На квартиру, автомашину и другие объекты недвижимости обвиняемого наложен арест... Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия была погашена в полном объеме", - сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии и отчиталось о передаче дела в суд.

Часть 2 статьи 145.1 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2019 года гендиректор частной охранной организации был заподозрен в том, что не заплатил сотрудникам 830 тысяч рублей. В отношении него также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 145.1 УК России.

Примечание:

"Глава предприятия в Северной Осетии обвинен в невыплате зарплаты 11 работникам", "Директор стройфирмы в Алагире оштрафован за крупные долги по зарплате", "Следователи не нашли подтверждения жалобы жителя Северной Осетии на невыплату зарплаты".

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