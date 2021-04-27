Георгий Руруа на судебном процессе, 20 ноября, 2019. Фото: кадр из видео «Мтавари архи»

27 апреля 2021, 20:52

Георгий Руруа вышел на свободу

Совладелец телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа вышел сегодня на свободу после подписания президентом Грузии акта о его помиловании. Условия первого пункта соглашения между правящей партией и оппозицией выполнены частично, теперь необходимо освободить Нику Мелию, подчеркнул Руруа.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные партии пришли к соглашению о проведении парламентских выборов и освобождении политзаключенных. Соглашение было представлено президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сам он принял участие в процедуре его подписания удаленно. 13 оппозиционных депутатов сегодня прекратили полугодовой бойкот работы парламента Грузии, после чего президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании Георгия Руруа.

30 июля 2020 года суд признал акционера телекомпании "Мтавари архи" Георгия Руруа виновным в незаконном обороте оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Оппозиция настаивала на освобождении Руруа, а после отказа властей сделать это оппозиционные депутаты не стали выполнять достигнутую с "Грузинской мечтой" договоренность о голосовании за изменение системы парламентских выборов. Депутат Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем (части 1 и 2 статьи 225 УК Грузии). Ему грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Георгий Руруа покинул колонию №8 Глдани. Члены семьи, члены оппозиционной партии и сторонники встретили его у дверей тюрьмы, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир "Мтавари архи". 

Первый пункт соглашения между правящей партией и оппозицией  выполнен частично. Чтобы полностью преодолеть кризис, теперь важно немедленно освободить главу "Единого национального движения" Нику Мелию из тюрьмы, заявил Руруа после освобождения.

"Мы должны работать, чтобы вывести страну из этого кризиса. Я хочу поблагодарить оппозицию, я верю в них. Я хочу поблагодарить журналистов, а также офис омбудсмена, неправительственные организации и организации гражданского общества", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Руруа телеканалу "Фортуна".

Георгий Руруа отметил, что он остается активным гражданином.

Напомним, 23 февраля силовики провели в Тбилиси спецоперацию по задержанию Мелии. 13 апреля Тбилисский городской суд отказался смягчить ему меру пресечения и оставил под арестом до 17 июня.

Новости о выборах 2020 года в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".

Примечание:

"Грузинские правозащитники предостерегли власти от помилования силовиков", "Сразу шесть депутатов парламента покинули "Грузинскую мечту", "Активисты в Рустави провели акцию в поддержку Ники Мелии".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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