25 апреля 2021, 09:24

Суд отказался арестовать мэра Мегри

Судья не нашел оснований для ареста мэра Мегри Мхитара Закаряна, участвовавшего в акциях протеста в Сюникской области, сообщила адвокат чиновника.

Как писал "Кавказский узел", жители Сюникской области, потребовавшие отставки премьер-министра Армении, 21 апреля преградили дорогу кортежу Никола Пашиняна, а его самого вынудили покинуть город Агарак. Премьер-министр поручил главам силовых ведомств найти и наказать организаторов протестных акций. В Сюникской области, по данным оппозиции, были задержаны более 50 человек, в том числе глава общины Мегри. Суд общей юрисдикции ереванских округов Аван и Нор Норк 23 апреля признал, что следователи незаконно задержали мэра города Мегри Мхитара Закаряна после его участия в акциях протеста. После этого следователи подали новое ходатайство об аресте Закаряна.  

Суд в Ереване отказал следователям, требовавшим поместить под стражу Мхитара Закаряна, сообщила адвокат мэра Гаяне Папоян.  "Суд отклонил ходатайство об аресте Закаряна", - процитировало ее поздно вечером 24 апреля РИА "Новости".

Суд не стал изучать доводы следователей для применения этой меры пресечения, констатировав отсутствие обоснованного подозрения, сообщил со ссылкой на Папоян "Sputnik-Армения".

"Кавказский узел" также писал, что вечером 22 апреля сторонники оппозиции вышли к правительственным дачам в Ереване, чтобы поддержать жителей Сюникской области. Полиция задержала несколько участников акции протеста.

О том, кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Восемь противников Пашиняна задержаны в Ереване", "Пашинян потребовал наказать участников протестов в Сюникской области", "Оппозиция сочла протесты жителей Сюникской области провокацией властей".

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