24 апреля 2021, 09:49

Американский штат Айдахо объявил 24 апреля днем памяти жертв геноцида армян и признал независимость Нагорного Карабаха, сообщил сегодня Армянский национальный комитет Америки.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля 2020 года жители Армении почтили память жертв геноцида Армян традиционным факельным шествиям, в котором приняли участие около семи тысяч человек. Акция прошла под девизом шествие под девизом "Признание, осуждение, возмещение".

Жители Армении, Нагорного Карабаха и представители армянской диаспоры в разных странах ежегодно 24 апреля отмечают День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах. В 2015 году исполнилось 100 лет с начала этого трагического события. Геноцид армян признали свыше 20 государств, в том числе Россия. Ранее, 14 февраля 2020 года, аналогичную резолюцию одобрил парламент Сирии, а 17 апреля геноцид армян признали члены заксобрания канадской провинции Альберта. Большинство стран мира на официальном уровне не признали геноцида армян. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом.

Власти американского штата Айдахо признал независимость Нагорного Карабаха, сообщил в ночь на 24 апреля на своей странице в Facebook Армянский национальный комитет Америки.

Также штат объявил 24 апреля днем геноцида армян, соответствующее заявление подписал губернатор штата Брэд Литтл, сообщило сегодня News.am.

Напомним, что 30 октября 2019 года геноцид был признан резолюцией Палаты представителей Конгресса. За ее принятие проголосовали 405 человек, против высказались 11, еще трое конгрессменов воздержались от голосования. Принятая резолюция формально означает, что США официально признали геноцид армян, она вступает в силу без одобрения сената и президента Соединенных Штатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщил сегодня со ссылкой на агентство Bloomberg ТАСС. Пресс-служба Белого дома в сообщении о прошедших телефонных переговорах между Байденом и Эрдоганом этот вопрос не упомянула, указав, что президент США "выразил свою заинтересованность в конструктивных двусторонних отношениях... и эффективном урегулировании разногласий", сообщил РБК.

Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".