17 апреля 2021, 23:04

Председатель комитета по госзакупкам Ставрополья отправлен под домашний арест

Суд поместил на два месяца под домашний арест председателя комитета Ставропольского края по государственным закупкам Александра Абалешева, подозреваемого в превышении должностных полномочий по делу о строительстве корпуса детской больницы.

Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрел ходатайство следствия, которое просило отправить под стражу Александра Абалешева.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток", - привел сегодня сообщение сотрудника пресс-службы краевого суда ТАСС.

По версии следствия, в 2019 году Абалешев требовал от подрядчика, выигравшего тендер на строительство нового корпуса Ставропольской детской больницы, отказаться от заключения контракта и всячески ему препятствовал. Это привело к затягиванию сроков начала выполнения подрядных работ, срыву работы, расторжению контракта, в результате бюджетные средств,  выделенные на строительство, не были освоены, полагают следователи.

В отношении Абалешева возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ), сообщило 15 апреля следственное управление Следственного комитета на своем сайте, отметив, что чиновник был задержан. Следствие  будет ходатайствовать о заключении его под стражу, отмечалось в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в марте в Ставропольском крае прошли громкие задержания высокопоставленных чиновников. Так, 30 марта исполняющий обязанности зампредседателя правительства Ставрополья Роман Петрашов был задержан по подозрению в получении крупных сумм за обещание договоров на разработку месторождений, в его доме и кабинете прошли обыски. На следующий день суд постановил заключить его под стражу по делу о мошенничестве на 130 млн рублей.

14 марта суд в Ставрополе постановил заключить под стражу на два месяца зампредседателя краевого правительства Александра Золотарева, задержанного по подозрению в получении взяток на 63 миллиона рублей. На следующий день правительство региона в полном составе было отправлено в отставку. 25 марта апелляционная инстанция отказалась смягчить меру пресечения Золотареву. Защита настаивала на его переводе под домашний арест или освобождении под залог в миллион рублей.

Примечание:

"Зампред правительства Ставрополья задержан по делу о взятках", "Бывший глава Минстроя Ставрополья арестован по шестому уголовному делу", "Чиновник на Ставрополье арестован за крупную взятку".

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