Роман Петрашов арестован по делу о мошенничестве

31 марта 2021, 20:35

Суд постановил заключить под стражу исполняющего обязанности зампредседателя правительства Ставрополья Романа Петрашова, подозреваемого в мошенничестве на 130 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта Роман Петрашов был задержан по подозрению в получении крупных сумм за обещание договоров на разработку месторождений, в его доме и кабинете прошли обыски.

По версии следствия, Петрашов с 2013 по 2015 годы, пообещав заключить подрядные и субподрядные договоры на обустройство газовых и нефтяных месторождений, получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц не менее 130 миллионов рублей. Его дело расследуется главным следственным управлением СКР по Москве.

Чертановский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Роману Петрашову в виде заключения под стражу до 23 мая, передает со ссылкой на информацию пресс-службы суда РИА Новости.

Свою вину Роман Петрашов не признает, также сообщили в суде, отмечает «Интерфакс».

Задержание Петрашова не отразится на работе курируемых им ведомств, сообщили 30 марта в пресс-службе губернатора Ставропольского края. В правительстве региона напомнили, что на Ставрополье продолжается антикоррупционный аудит краевого кабмина, целью которого является профилактика рисков при формировании нового состава правительства, передает ТАСС.

В правительстве Ставропольского края Роман Петрашов появился в октябре 2013 года, через месяц после назначения Владимира Владимирова исполняющим обязанности главы региона, и курировал реальный сектор экономики, пишет "Коммерсант".



Это уже второй задержанный на Ставрополье вице-премьер. Напомним, 12 марта был задержан, а 14 марта арестован на два месяца по подозрению в получении взяток на 63 миллиона рублей зампредседателя правительства Ставрополья Александр Золотарев. 15 марта губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил об отставке краевого правительства и анонсировал антикоррупционную проверку для кандидатов на место в новом составе кабмина. Задержание Александра Золотарёва свидетельствует о "явном усилении позиций силовиков, как на Ставрополье, так и на Северном Кавказе в целом", указал политолог, эксперт Центра прикладных исследований и программ Антон Чаблин. Он обратил внимание, что задержанию Золотарева предшествовала смена руководителей силового блока в регионе.