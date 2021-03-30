Зампред правительства Ставрополья заподозрен в мошенничестве на 130 миллионов

30 марта 2021, 11:30

Исполняющий обязанности зампредседателя правительства Ставрополья Роман Петрашов задержан по подозрению в получении крупных сумм за обещание договоров на разработку месторождений, в его доме и кабинете проводятся обыски, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил об отставке краевого правительства в связи с арестом зампредседателя кабмина Александра Золотарева, подозреваемого в получении взяток. Все члены правительства продолжат работу в статусе исполняющих обязанности, а каждый кандидат на место в новом составе кабмина пройдет антикоррупционную проверку, пообещал Владимир Владимиров.

И. о. зампредседателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов задержан по подозрению в мошенничестве, дело расследуется главным следственным управлением СКР по Москве по части 4 статьи 159 УК РФ, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, Роман Петрашов с 2013 по 2015 годы, пообещав заключить подрядные и субподрядные договоры на обустройство газовых и нефтяных месторождений, получил не менее 130 миллионов рублей. "Указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В доме и на рабочем месте Петрашова проводятся обыски, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение СКР "для проведения ряда неотложных следственных действий", уточнила в 10.48 мск пресс-служба комитета.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, зампредседателя правительства Ставрополья Александр Золотарев 12 марта был задержан, а 14 марта арестован на два месяца по подозрению в получении взяток на 63 миллиона рублей. По версии следствия, он вместе с Алексеем Когарлыцким, исполнявшим тогда обязанности замминистра строительства и архитектуры края, получал взятки за покровительство подрядчику при строительстве корпусов медучреждений.

Задержание Александра Золотарёва свидетельствует о "явном усилении позиций силовиков, как на Ставрополье, так и на Северном Кавказе в целом", указал политолог, эксперт Центра прикладных исследований и программ Антон Чаблин. Он обратил внимание, что задержанию Золотарева предшествовала смена руководителей силового блока в регионе.