Адвокат сообщил подробности встречи с Магомедом Гадаевым в Чечне

15 апреля 2021, 02:38

Силовики вызвали адвоката к депортированному из Франции уроженцу Чечни Магомеду Гадаеву, задержанный сам написал отказ от услуг правозащитника. Видимых следов пыток на теле Гадаева не было, от общения наедине он отказался, сообщил адвоката Семен Цветков.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля полицейские в Новом Уренгое передали Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия, а адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать подзащитного, сообщил правозащитник Олег Орлов. Гадаев содержится в отделе полиции Урус-Мартана, сообщила "Кавказскому узлу" 13 апреля представитель Human Rights Watch Татьяна Локшина. Сегодня стало известно, что он отказался от услуг адвоката Семена Цветкова, предоставленного ему Правозащитным центром "Мемориал"*. На видео, опубликованном в чеченских Instagram-пабликах, Магомед Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали.

9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева попросили его "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и вернуться в Чечню, сообщила в тот же день "Новая газета" со ссылкой на адвоката Гадаева.

Адвокат Семён Цветков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 14 апреля сотрудники полиции вызвали его, и он встретился с Гадаевым. "Гадаев составил заявление о том, что отказывается от моих услуг. С этого момента, соответственно, мои полномочия были прекращены. Сотрудники полиции готовы были предоставить нам кабинет для переговоров наедине, но Гадаев отказался [...] заявление при мне подписывал. Встреча всего длилась минут 10", - сказал он.

По словам адвоката, Гадаеву предположительно вменяют статью 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. - Прим. "Кавказского узла"). "Занимается этим отдел дознания, мне должны были бы все документы предоставить, если бы не это заявление. После этого заявления, когда я видел человека, который все подтвердил [...] я не мог находиться в отделе полиции, поэтому деталей дела не знаю. В обыске я не участвовал. Если он хотя бы на день позже написал это заявление, то я мог бы узнать подробности, получить документы", - пояснил Цветков.

Адвокат также подчеркнул, что именно сотрудники полиции пригласили его в Ачхой-Мартановский отдел полиции. "Вчера (13 апреля) я весь день искал Гадаева. Но не смог с ним встретиться. А сегодня (14 апреля) утром мне обозначили время, когда и куда я могу прийти", - указал Цветков.

По словам адвоката, видимых повреждений, следов избиений на теле Гадаева он не заметил. При этом Цветков отметил, что Гадаев отказался с ним общаться. "Если будет [...] сделано заявление об отказе (от адвоката) под давлением, тогда - другой вопрос. Но так как этого нет, то у меня нет пока никаких оснований осуществлять защиту", - подытожил Цветков.