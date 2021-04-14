Пять жителей Дагестана признаны виновными по делу о терроризме

14 апреля 2021, 15:17

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам лишения свободы пятерых жителей Каспийска, признав их виновными в создании террористического сообщества и подготовке к нападению на полицейского.

Пять уроженцев и жителей Каспийска: 23-летний Багауттин Меджидов, 24-летний Исмаил Нарчавов, 25-летний Феликс Пирвелиев, 25-летний Мурад Абдулкеримов и 26-летний Гусейн Рамазанов обвинялись в подготовке покушения на силовиков, создании террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования, в незаконном обороте боеприпасов и взрывных устройств, умышленном повреждении имущества.

“Установлено, что в мае 2016 года в Каспийске подсудимые создали террористическое сообщество. Они незаконно приобрели, хранили и носили боеприпасы и взрывные устройства, а также совершили поджоги двух пивных баров в Каспийске. В августе 2016 года по предложению Абдулкеримова подсудимые договорились напасть на полицейского. Они совместно разработали план нападения, распределили между собой роли, а также искали возможность для приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Южного окружного военного суда.

Суд признал всех подсудимых виновными. Абдулкеримову назначено 18,5 года лишения свободы, Нарчавову - 18 лет, Пирвелиеву и Рамазанову - по 17,5 года, Меджидову - 17 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима, также каждому из них назначен штраф в 200 тысяч рублей.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - добавили в пресс-службе суда.

Статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни, часть 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества) предусматривает до 20 лет лишения свободы, такое же наказание предусмотрено и частью 1 статьи 208 УК РФ (создание незаконного вооруженного формирования). Часть 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов) предусматривает до восьми лет лишения свободы, часть 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ) - до 12 лет лишения свободы, часть 2 статьи 167 УК РФ ( умышленное повреждение имущества) - до пяти лет лишения свободы. Часть 1 статьи 30 УК РФ предполагает приготовление к преступлению, а часть 3 той же статьи 30 УК РФ - покушение на преступление, отдельного наказания статья 30 УК РФ не предусматривает.

Дело передавалось в суд дважды: в сентябре 2019 года оно было возвращено прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении, во второй раз дело поступило 18 февраля 2020 года, первое заседание по существу состоялось 3 апреля 2020 года, всего состоялось 39 заседаний суда, приговор был вынесен сегодня, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

Обвиняемые на заседании Каспийского городского суда заявили, что признательные показания давали под пытками и угрозами, сообщил в январе 2019 года "Черновик". Среди задержанных по этому делу издание также назвало Рагима Ирметова.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2020 года суд приговорил 22-летнего уроженца Каспийска Рагима Ярметова к 2,5 года колонии по делу о группировке боевиков. Ярметов своей вины не признал.

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