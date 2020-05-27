Житель Дагестана осужден за причастность к боевикам

27 мая 2020, 18:29

Суд приговорил Рагима Ярметова к 2,5 года колонии по делу о группировке боевиков в Каспийске. Ярметов своей вины не признал.

Коллегия Апелляционного военного суда в Московской области оставила без изменений приговор Южного окружного военного суда от 17 марта, назначившего 22-летнему Ярметову два года и шесть месяцев колонии общего режима, сообщил сегодня коррес понденту "Кавказского узла" представитель московского суда.

Как пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда, Ярметов признан виновным по статье об участии в террористическом сообществе, но оправдан по статьям об организации вооруженного формирования, незаконном обороте оружия, боеприпасов, и взрывчатых веществ.

По версии обвинения, в мае 2016 года в дагестанском Каспийске было создано террористическое сообщество, в которое Ярметов вступил в июле того года. 13 октября 2016 года Ярметов был задержан силовиками. Сам Ярметов признал себя виновным только по статье "Умышленное повреждение либо уничтожение чужого имущества", но избежал наказания в связи с истечением сроков давности.

Комментариями от Рагима Ярметова и его представителей относительно приговора "Кавказский узел" не располагает.