27 мая 2020, 18:29

Житель Дагестана осужден за причастность к боевикам

Суд приговорил Рагима Ярметова к 2,5 года колонии по делу о группировке боевиков в Каспийске. Ярметов своей вины не признал.

Коллегия Апелляционного военного суда в Московской области оставила без изменений приговор Южного окружного военного суда от 17 марта, назначившего 22-летнему Ярметову два года и шесть месяцев колонии общего режима, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель московского суда.

Как пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда, Ярметов признан виновным по статье об участии в террористическом сообществе, но оправдан по статьям об организации вооруженного формирования, незаконном обороте оружия, боеприпасов, и взрывчатых веществ.

По версии обвинения, в мае 2016 года в дагестанском Каспийске было создано террористическое сообщество, в которое Ярметов вступил в июле того года. 13 октября 2016 года Ярметов был задержан силовиками. Сам Ярметов признал себя виновным только по статье "Умышленное повреждение либо уничтожение чужого имущества", но избежал наказания в связи с истечением сроков давности.

Комментариями от Рагима Ярметова и его представителей относительно приговора "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Аналитики усомнились в масштабности вербовки ИГ* в калмыцкой колонии", "Сестра рассказала о попытке суицида обвиняемого в подготовке взрыва на концерте Киркорова", "Продлен арест обвиненным в терроризме дербентцам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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