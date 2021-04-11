Жители Дагестана усомнились в качестве вакцины "ЭпиВакКорона"

11 апреля 2021, 12:28

Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Дагестан, сообщил Минздрав республики. Вакцина более новая, чем «Спутник V», и менее исследованная, что взывает сомнения в ее эффективности, указали пользователи Instagram. Они также посетовали, что их заставляют прививаться, угрожая увольнением.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 февраля Минздрав Дагестана сообщил, что на базе поликлиник, городских, районных и участковых больниц в республике работают 80 центров вакцинации от коронавируса. По данным оперативного штаба на 5 марта вакцинацию от COVID-19 прошли 15 193 жителя Дагестана. 8 апреля мэр Махачкалы анонсировал размещение мобильного пункта вакцинации у Центральной джума-мечети города. Посетители мечети в Махачкале одобрительно отнеслись к появлению рядом с ней пункта вакцинации от коронавируса, а медработники сочли интерес населения к прививкам достаточно высоким. Многие жители республики не доверяют властям, но склонны доверять религиозным деятелям, в том числе и в вопросах вакцинации, считают руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов и бывший глава медицинского профсоюза Салим Халитов.

29 января Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" раскрыть состав компонентов, чтобы проверить препараты на халяльность. Верующих в первую очередь беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Духовное управление мусульман России (ДУМ) получило от разработчиков вакцины "Спутник V" информацию о ее составе. По словам зампредседателя ДУМ России муфтия Ильдара Аляутдинова ничего запрещённого для мусульман там нет, сообщило 5 февраля РИА "Новости".

Дагестан получил первую партию вакцины «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским научным центром "Вектор", сообщил 10 апреля Минздрав республики на своей странице в Instagram, насчитывающей 146 тысячи подписчиков.

В республику доставили 1 620 доз вакцины, "вместе со «Спутником V» этот препарат теперь будет широко использоваться в прививочной кампании против коронавируса", приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.

Она заверила, что вакцина «ЭпиВакКорона», также надежно защищает от COVID-19, как и «Спутник V», но природа препарата и механизм действия у них разные. «Оба препарата проверены и имеют высокую эффективность. Например, в «Спутнике» иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, а "ЭпиВакКорона" - создана на основе искусственных пептидов, настолько похожих на белки коронавируса, что к ним вырабатывается иммунитет, способный защитить от инфекции», - подчеркнула Беляева.

По ее словам, партия вакцины будет распределена по поликлиникам Махачкалы с соблюдением особого режима транспортировки 0 при температуре от 2 до 8 градусов.

Беляева отметила, что до этого жители республики прививались только препаратом «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), вакцинацию этим препаратом в Дагестане прошли уже больше 39 тысяч человек, в всего в регион доставлено 63392 дозы вакцины.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса, ее зарегистрировали осенью 2020 года, сообщил 10 апреля РБК. Вакцина также вводится двукратно с интервалом не менее 14-21 день. У получивших вакцину антитела вырабатываются в 94% случаев, сообщил руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов. Он также отметил, что вакцина защитит привившегося от коронавируса как минимум на год. В начале апреля специалисты Роспотребнадзоре указали, что не все тест-системы могут обнаружить антитела к коронавирусу после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». Объяснения последовали после того, как участники испытаний «ЭпиВакКорона» написали открытое письмо в Минздрав с просьбой проверить препарат. Авторы обратили внимание на отсутствие научных публикаций со стороны разработчика, центра «Вектор». Собственные исследования показали, что как минимум у трети вакцинированных препаратов не были обнаружены антитела, а даже среди тех, у кого антитела выявили, есть случаи заболевания. Под письмом подписались 13 человек, в их числе молекулярный биолог, отвечавший за научную часть обращения, сообщил 23 марта "ОВД-инфо".

По данным на 12.20 мск сегодня пользователи оставили под сообщением 343 отметки "нравится" и 84 комментария. Большинство из них выразили недоверие новому препарату.

"Это вакцина-пустышка, к огромному сожалению, после неё не образуются антитела", - написала aida_ginger, сославшись на публикации в СМИ.

"Её (вакцины "Эпиваккорона") хватает не более чем на четыре месяца, спутник на 10. И можно в пожилом возрасте", - указала olga_saypulaeva.

""Эпиваккорона" только вышла по сравнению со "Спутник V". Ее даже толком не проверили. Вы как добровольцы идете на такой шаг, запомните", - предупредила saadi.m.saadi.

""Эпивак" биологи уже прозвали эпик-фейл. У вас будет ложное чувство защиты. Антитела после этой вакцины не вырабатываются", - согласилась aida_ginger.

Авторы комментариев указали, что хотят прививаться "Спутник V" и указали, что в некоторых поликлиниках ее уже нет. "Почему в поликлиниках говорят "Спутника V" нет в наличии? Я хочу именно им привиться", - написала laura_barhudarova.

"Надеемся, что и "Спутник V" будет в наличии в наших поликлиниках", - отметила _aida36.

Некоторые пользователи пожаловались, на то, что работодатели заставляют их привиться.

"Сначала говорили вакцинация добровольная, а теперь без нее не допускают к работе", - посетовала пользователь ___________________01_.

"Почему заставляют, принуждая увольнениям делать... вакцину?" - возмутился irazitemirov.

Напомним, в конце февраля руководитель дагестанской общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов заявил "Кавказскому узлу", что местные жители не прививаются, потому что не доверяют чиновникам и качеству вакцины. Опрошенные "Кавказским узлом" тогда же жители республики заявили, что боятся побочных эффектов вакцины.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 апреля, в Дагестане выявлено 31 520 заражённых коронавирусом, из них 45 - за последние сутки. Излечились от коронавируса 29 175 пациентов, умерли 1 419 человек, говорится в сообщении на правительственном сайте "Мой Дагестан".

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