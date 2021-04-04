Католики Кавказа и юга России отметили вторую Пасху в условиях пандемии

04 апреля 2021, 19:28

Общины католиков на юге России и в странах Южного Кавказа изменили формат пасхальных богослужений и отказались от массовых праздничных мероприятий, чтобы соблюсти меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году прихожане католических храмов в Краснодаре и Ставрополе из-за пандемии коронавируса с пониманием отнеслись к необходимости ограничиться просмотром онлайн-трансляции пасхальной литургии, как и верующие в Ереване и Гюмри. Представители церкви и волонтеры на юге России и в Армении организовали помощь пожилым единоверцам, вынужденно находящимся дома.

В течение Великой субботы и после пасхального богослужения в католических храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и другие угощения для разговения после Великого поста. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чуда Воскресения Христова. По преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как скорлупа из белой не становится красной, так и мертвые не воскресают, — но яйцо в тот же миг стало красным. Этот цвет стал традиционным для покраски яиц на Пасху, он ассоциируется с жизнью и победой над смертью, говорится в публикации "Sputnik Беларусь". Число католиков в мире оценивается в 1,3 миллиарда человек. Католики и лютеране отмечают Пасху по григорианскому календарю, в отличие от православных, которые используют юлианский календарь и будут отмечать пасху в 2021 году 2 мая.

Во многих странах массовые праздничные мероприятия были отменены или было ограничено количество допущенных на них людей. Так, в Ватикане на богослужении в пасхальную ночь присутствовало около 200 человек вместо нескольких тысяч. Службу пришлось перенести на два часа, чтобы верующие вернулись домой до начала комендантского часа. В Израиле, где темпы вакцинации населения высоки, пандемия почти не повлияла на массовость праздника, хотя границы страны пока закрыты, поэтому паломников в этом году там не было, проинформировал сегодня BFM.

В России в этом году прихожанам разрешено принимать участие в праздничных мессах при соблюдении норм безопасности. "Ход служб при этом изменится, чтобы свести на нет риск заражения. "Служим литургии почаще, чтобы народу скопилось поменьше. Некоторые торжественные моменты, из-за которых обычно богослужения становятся длиннее, и народ пересекается, опускаем", — привел слова генерального секретаря Конференции католических епископов России священника Штефана Липке ТАСС.

Все пасхальные богослужения проводятся с учетом необходимых мер предосторожности, а духовенству в регионах даны распоряжения действовать в соответствии с решениями местных властей, сообщил изданию канцлер Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) пастор Виктор Вебер.

Празднование католической Пасхи на юге России

На Кубани насчитывается пять костелов. Католицизм в Краснодарском крае исповедуют поляки, чехи, часть украинцев, армян (родом из Грузии) и ассирийцев (живут в Крымске). Есть и русские католики — как правило, из смешанных семей, сообщили "Аргументы и факты-Кубань" со ссылкой на этнолингвиста Владимира Пукиша 30 марта.

На группу религиозной организации приход "Розария Пресвятой Девы Марии и Святой Варвары" римско-католической церкви в Краснодаре в Facebook подписаны 184 человека.

В Волгограде было разрешено проведение Пасхальной мессы, следует из публикации в Facebook в группе "ВКонтакте" католического прихода Святого Николая, в группе состоят 396 участников.

Построенный в 1899 году изначально храм Святого Николая предназначался для поляков и поволжских немцев, которые были первыми католиками в этой местности. В первые годы своего становления приход насчитывал около 600 человек. В 30-х годах прошлого века храм был закрыт, а затем разграблен, восстановили его только в 90-х годах. "Большую часть прихода храма составляют волгоградцы с западными корнями — потомки поляков, немцев, литовцев, белорусов, западных украинцев. Немалую часть составляют и обычные горожане, которые выбрали для себя католическую веру, а также иностранцы, которые учатся и работают в Волгограде", — говорится в публикации "Волгоградской правды" от 31 августа 2019 года.

Католическая пасха на Северном Кавказе

В СКФО католические приходы находятся в трех регионах: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае, говорится в публикации на сайте "Католики в Кабардино-Балкарии".

Документальных свидетельств о том, что на территории нынешней Кабардино-Балкарии в средние века действовал католический монастырь, не сохранилось. Но вот фольклорных, косвенных, так сказать, сведений имеется достаточно, более того, судя по ним, такой монастырь (римско-католическая миссия) был даже не один. Предания говорят также, что католический монастырь располагался в районе селения Хабаз, написал в своем "Живом Журнале" литератор, издатель, краевед Виктор Котляров.

В группе "Католики Ставрополья" в соцсети "ВКонтакте" насчитывается 205 участников.

Сегодня в Пятигорске отметили католическую Пасху, написала в своем Instagram пользователь katerina_essentuki. "В Пятигорске живет много католиков — этнических немцев и поляков. И есть католический костёл — он был построен в 1844 году высланными в Пятигорск поляками", — отметила она.

Во Владикавказе насчитывается около 100 прихожан-католиков, говорится в публикации на сайте "Потерянная Осетия". Католический храм во Владикавказе был построен в 1891 году, в 1915 году приход насчитывал 2100 прихожан. В 1936 году церковь была закрыта советскими властями, настоятель прихода отец Червинский репрессирован и расстрелян. Некоторое время в храме находился радиоузел. В 2007 году церковь была окончательно разрушена. В 1993 году была зарегистрирована католическая община, которая приобрела частный дом, в котором сегодня находится часовня Вознесения Иисуса Христа, отмечается в публикации.

Глава владикавказского прихода — Януш Блаут, отец Януш. "Он поляк, но сразу подчеркивает, что это малозначимая подробность. Здесь он, прежде всего, представитель католической церкви. До того как переехать во Владикавказ, почти десять лет отец Януш провел в Краснодарском крае. Там начиналось его знакомство с Россией. Уже 15 лет отец Януш живет во Владикавказе. И снова маленькая община. "Одно дело, когда перед тобой несколько тысяч прихожан в переполненном костеле, как это было в моем родном приходе в Катовице. И совсем другое, когда ты служишь мессу для двух, десяти или тридцати человек. Это очень непросто. Но зато тут мы все знаем друг друга. Достаточно одного взгляда на человека, чтобы понять, что у него на душе. Мы как одна семья", — говорится в публикации на сайте "Такие дела" от 11 января 2019 года.

Католическая пасха на Южном Кавказе

Власти Грузии поздравили сегодня жителей страны с католической Пасхой. "Часть христианского мира сегодня празднует славное Воскресение Спасителя. Сердечно поздравляю наших сограждан и всех, кто сегодня отмечает праздник духовного подъема, победы жизни и победы добра над злом. Присоединяюсь к вашей радости, желаю счастья, здоровья и благополучия", — написала сегодня президент Саломе Зурабишвили в Facebook. Поздравления опубликовал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

Католическая община Абхазии насчитывает около 150 человек, больше половины из них живет в Сухуме. Существуют немногочисленные группы католиков в Гагре и Пицунде. Канонический статус католической общины в Сухуме не определен, в настоящее время католический приход в Сухуме входит в Апостольскую администратуру Кавказа. Между Ватиканом и Абхазией не существует дипломатических отношений, говорится в публикации "Sputnik Абхазия" от 25 декабря 2015 года.

В Баку первый римско-католический приход был создан русской армией в 50-е годы XIX века в связи со ссылкой военных католиков на Кавказ. В 1895 году была построена церковь в честь Непорочного зачатия Святой Марии, а в 1903 году на Бакинском кладбище — церковь Святого Креста. В 1999 году в Баку была восстановлена римско-католическая община, а в 2001 году она создала свой молельный дом, говорится в публикации на сайте Президентской библиотеки Азербайджана.

В июле 2011 года Азербайджан и Ватикан подписали документ о правовом статусе Католической церкви в республике. 6 июля Святой Престол ратифицировал соглашение между Баку и Ватиканом о правовом статусе Католической церкви в Азербайджане. Прежде Ватикан ни с одной страной не подписывал такого соглашения, сообщил 7 июля 2011 года "Интерфакс".