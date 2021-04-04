Более 500 фур скопились на "Верхнем Ларсе"

04 апреля 2021, 09:16

Водители более 500 большегрузов ожидают на КПП "Верхний Ларс" выезда из России по Военно-Грузинской дороге, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков с вечера 1 апреля. 2 апреля проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" был открыт для всех машин, однако, по данным веб-камер, очередь из фур сохранялась.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российской стороне границы образовалась очередь из более 500 грузовиков, сообщил сегодня со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций МВД Грузии и главное управление МЧС России по Северной Осетии "Sputnik Армения".

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" по-прежнему разрешен для всех машин, информировали сегодня спасатели. "По состоянию на 07 часов 00 минут 4 апреля 2021 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", – сказано в сообщении на сайте управление МЧС России по Северной Осетии. Информации о числе водителей грузовиков, скопившихся в очереди контрольно-пропускном пункте, на сайте ведомства по состоянию на 8.05 мск нет.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на в 8.10 мск, на въезде в Россию из Грузии скопилась очередь из фур, уходящая за поворот дороги, на самом КПП стоят два большегруза. На выезде из России видна очередь из грузовиков, ее конца также не видно из-за поворота дороги. На КПП стоят две фуры и одна легковая машина. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".