Военно-Грузинская дорога. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

02 апреля 2021, 12:25

Сняты ограничения на проезд по Военно-грузинской дороге

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" открыт для всех машин. На веб-камерах с КПП к 12.20 мск по-прежнему видна очередь из фур.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков с вечера 1 апреля. Сегодня на "Верхнем Ларсе" образовалась очередь из 547 большегрузов.

Военно-Грузинская дорога – единственная сухопутная трасса, по которой можно попасть из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Участок дороги Владикавказ - Ларс открыт сегодня с 11.00 мск после расчистки дорожного полотна на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 12.20 мск, на участке дороги при въезде в Грузию видно два грузовика. На выезде из России в Грузию - очередь из фур. На самом КПП стоят грузовики, автобус и легковой автомобиль. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском селе Степанцминда будет идти снег при температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра составляет два метра в секунду. Вечером снегопад продолжится, температура понизится до -7. 3 апреля вновь ожидаются осадки при температуре -4, скорость ветра снизится до 1 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Примечание:

"Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Транскам открыт для движения транспорта".

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