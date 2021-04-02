В Ингушетии пропал сборщик черемши 

02 апреля 2021, 04:11

Спасатели и волонтеры ведут розыск мужчины, пропавшего в лесном массиве в Ингушетии во время сбора черемши.

Сообщение об исчезновении мужчины поступило в МЧС в 20:30 мск 1 апреля.

"Поступила информация о том, что в лесных массивах Сунженского района, предположительно, в районе сельских поселений Галашки и Аршты пропал местный житель 1986 года рождения, занимавшийся сбором черемши", - сказал представитель Главного управления МЧС по республике, слова которого приводит "Интерфакс".

По его словам, организованы поиски пропавшего силами аварийно-спасательной службы республики, полиции, местной администрации. К поисковым работам присоединились волонтеры.