02 апреля 2021, 04:11
В Ингушетии пропал сборщик черемши
Спасатели и волонтеры ведут розыск мужчины, пропавшего в лесном массиве в Ингушетии во время сбора черемши.
Сообщение об исчезновении мужчины поступило в МЧС в 20:30 мск 1 апреля.
"Поступила информация о том, что в лесных массивах Сунженского района, предположительно, в районе сельских поселений Галашки и Аршты пропал местный житель 1986 года рождения, занимавшийся сбором черемши", - сказал представитель Главного управления МЧС по республике, слова которого приводит "Интерфакс".
По его словам, организованы поиски пропавшего силами аварийно-спасательной службы республики, полиции, местной администрации. К поисковым работам присоединились волонтеры.
"Найдены пропавшие в Чечне сборщики черемши", "Найдены пропавшие в Ингушетии сборщики черемши", "МЧС Ингушетии отказалось от слов про сбор черемши на сопредельных территориях".
02 апреля 2021, 03:16
-
Попытка жительницы Ростовской области добиться жилья с помощью голодовки вызвала скепсис юриста
Жительница хутора Ясный в Красносулинском районе Валентина Зарбалиева, не добившись от чиновников выполнения обещания о переселении из ветхого дома, с 1 апреля отказалась принимать пищу. Власти не обязаны переселять Зарбалиеву, так как у нее уже есть жилье в собственности, указал юрист.
02 апреля 2021, 02:16
-
Армянские политологи оценили риски для имиджа миротворцев после нападений на машины
Российские военные обязаны расследовать инцидент с машиной, перевозящей тела армянских военнослужащих, иначе эффективность миротворческой миссии в Нагорном Карабахе будет поставлена под сомнение, указали политологи Армен Варданян и Акоп Бадалян.
02 апреля 2021, 01:18
-
Тумсо не согласился с выводами апелляционного суда по делу о нападении на него в Швеции
Решение апелляционного суда в Швеции, который счел недоказанной связь нападения на Тумсо Абдурахманова с властями Чечни, будет обжаловано, заявил блогер.
02 апреля 2021, 00:17
-
Сотрудник полиции дал показания по делу о пытках двух нальчан
Силовики, которые задерживали жителей Нальчика Александра Князева и Валерия Левдика, допустили нарушения служебной дисциплины, но момент применения физической силы к задержанным камерой наблюдения в полиции не зафиксирован, сообщил суду сотрудник МВД Кабардино-Балкарии.
01 апреля 2021, 23:53
-
Силовики заблокировали машину с Ибрагимом Гаджиевым
Суд в Махачкале не нашел нарушений в действиях свидетеля по делу против полицейских Раипа и Зиявудина Ашиковых Ибрагима Гаджиева, обвинённого в неповиновении силовикам во время обыска. После заседания Гаджиева отпустили, однако силовики не позволили ему отъехать от здания суда, настаивая на допросе в отделе полиции.
-
02 апреля 2021, 01:18
Тумсо не согласился с выводами апелляционного суда по делу о нападении на него в Швеции
-
01 апреля 2021, 21:50
Политологи поспорили о шансах Кочаряна возглавить правительство
-
01 апреля 2021, 18:24
Мать Эльчина Мамеда сообщила об ухудшении его здоровья в колонии
-
01 апреля 2021, 16:511
Два жителя Нальчика осуждены за нападение на школьного учителя
-
01 апреля 2021, 07:311
Парламент Абхазии ужесточил наказание за незаконную добычу криптовалюты
-
01 апреля 2021, 01:54
Участники акции в Тбилиси потребовали выдворить Познера из Грузии
-
01 апреля 2021, 23:06
Пересмотрен приговор по делу о нападении на Тумсо в Швеции
-
01 апреля 2021, 21:04
Три человека стали жертвами обрушения ангара в Ахтубинске
-
01 апреля 2021, 20:141
Противники Познера осквернили памятник Грибоедову в Тбилиси
-
01 апреля 2021, 15:41
Карабахские спасатели нашли останки мирного жителя
-
01 апреля 2021, 15:09
Житель Ставрополья обвинен в связях с террористической ячейкой в калмыцкой колонии
-
01 апреля 2021, 13:15
Гражданин Грузии освобожден из цхинвальской тюрьмы
-
01 апреля 2021, 09:081
Познер покинул Грузию на фоне акций протеста
-
31 марта 2021, 21:38
Самоизоляция для пожилых продлена на Ставрополье
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
31 марта 2021, 05:33
ЕСПЧ присудил компенсацию вдове Тархана Картоева
-
31 марта 2021, 03:365
Чечня заслужила особого упоминания в докладе Госдепа о правах человека в России
-
10 сентября 2020, 20:0724
Кадыров Рамзан Ахматович
-
24 марта 2021, 21:34
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговИнгушское гостеприимство для дальнобойщиков 1
-
22 марта 2021, 20:59
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов21 год деятельности «Мемориала» на Кавказе! (фото) 4
-
21 марта 2021, 20:54
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговЛидеры Кавказских отделений Партии «ЯБЛОКО» заявили о солидарности с ингушскими политзаключенными (фото)
-
01 апреля 2021, 18:52
Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?
-
26 марта 2021, 19:56
Казни в Чечне: впервые в подкасте “Новой газеты”
-
01 апреля 2021, 22:11О проблемах казачества в Сочи
-
01 апреля 2021, 22:03В Дагестане вышла книга местных журналисток "Письма папам"
-
31 марта 2021, 23:10Ингушский истинг вошел в Ворлдскиллс Россия
-
31 марта 2021, 09:26В Дагомысе на месте сквера возводят участковый пункт полиции
-
30 марта 2021, 22:40В Адыгее будут строить биосферный полигон
-
08 марта 2021, 10:00
Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?
-
04 марта 2021, 16:58
В феврале 2021 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали четыре человека