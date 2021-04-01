Участники акции в Тбилиси потребовали выдворить Познера из Грузии

01 апреля 2021, 01:54

Журналист Владимир Познер, который приехал в Грузию с российской делегацией отметить день рождения, должен покинуть страну, так как высказывался против ее территориальной целостности, заявили оппозиционеры на акции в Тбилиси. Активисты сорвали ужин россиян в ресторане и попытались прорваться в гостиницу, где остановился Познер.

Акция протеста началась центре Тбилиси примерно в 20.00 по местному времени (19.00 мск) 31 марта.

Активисты выступили против приезда в страну Владимира Познера и еще порядка 50 человек на празднование дня рождения российского журналиста, передал корреспондент "Кавказского узла". Несмотря на комендантский час, действующий в связи с пандемией (с 21.00 до 5.00 по местному времени, с 20.00 до 4.00 мск), участники акции собрались у гостиницы, в которой ужинала российская делегация.

Они заявили, что гости нарушили карантинные меры, а также высказали возмущение тем, что Познер публично неоднократно заявлял о непризнании территориальной целостности Грузии. На месте проведения акции протеста дежурили усиленные наряды полиции.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)". С информацией о том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

"Это позор для нашей страны, нашей государственности [...] люди, которые приехали - пропагандисты Путина, их цель - лишить нашу страну государственности", - заявила на акции протеста лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

Трое активистов заявили, что хотят провести в гостинице встречу с Познером, чтобы объяснить ему его неправоту по вопросу территориальной целостности и призвать уехать из Грузии. Однако войти в здание гостиницы им помешали сотрудники полиции, оцепившие здание. Протестующие заявили, что акция будет продолжаться до тех пор, пока Познер не покинет пределы Грузии. Они также указали, что планируют сорвать празднование дня рождения журналиста. Участники акции протеста добрались до электрощита и обесточили здание гостиницы.

Лидер движения "Время" Элене Хоштария, стоя перед зданием гостиницы, позвонила в полицию и поинтересовалась, почему силовики не реагируют на нарушение ограничений и допустили собрание в ресторане примерно 30 человек, а также разрешили им перемещаться по городу во время комендантского часа. После этого звонка сотрудники полиции заявили, что посетители ресторана, нарушившие карантин, оштрафованы.

Сотрудники полиции создали живой коридор между участниками акции, от дверей гостиницы до автобуса, чтобы российская делегация смогла беспрепятственно уехать из гостиницы.

Активисты сочли "оскорблением достоинства" приезд российской делегации 31 марта - в годовщину проведения референдума о независимости Грузии.

31 марта 1991 года в Грузии прошел референдум, большинство принявших участие проголосовало за "Акт о восстановлении государственной независимости Грузии".

Они отметили, что полиция - "это лицо грузинской власти" и она выступила в защиту российской делегации. Таким образом, "Грузинская мечта" "провела самолюстрацию и наш план - как можно скорее и безболезненно ее отстранить от власти", сказал один из протестующих.

Затем часть активистов направились к гостинице, в которой остановилась российская делегация. Они забрасывают здание гостиницы яйцами и пытаются прорвать кордон полиции, сообщил 1 апреля "Спутник-Грузия".

Активисты заявили, что не планируют расходиться до тех пор, "пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну", - процитировало лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заала Удумашвили РИА "Новости".

Владимир Познер сообщил, что находится в безопасности, которую обеспечивают сотрудники полиции, информировало агентство.

По словам Познера, он отмечает свой день рождения в Тбилиси в третий раз. "Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения", - привели слова журналиста "Новости Грузии". Отвечать на вопросы журналистов, касающиеся его мнения о статусе Абхазии, он отказался.

Приехав в Грузию, Познер не нарушал закон, заявило МВД страны. Познер является гражданином США и прежде не раз бывал в Грузии, привело сообщение ведомства "Грузия-онлайн". Кроме того, часть прибывших с журналистом граждан предоставили справку о сделанной прививке против COVID-19, а часть - справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, информировала полиция.

Элене Хоштария, присутствующая на акции протеста против приезда Познера, в 2019 году возглавила группу депутатов, которые ворвались в зал заседаний парламента Грузии и заставили покинуть трибуну депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова, отмечает издание.

"Кавказский узел" также писал, что 20 июня 2019 года акции протеста в Тбилиси начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие тогда смогли добиться отставки спикера и решения о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но Гахария пошел на повышение, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".