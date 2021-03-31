Координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко. Фото: официальный сайт штаба Навального в Краснодаре https://shtab.navalny.com/hq/krasnodar

31 марта 2021, 04:20

Координатор краснодарского штаба Навального оштрафована за фото с целующимися девушками

Суд назначил координатору краснодарского штаба Навального Анастасии Панченко 50 тысяч рублей штрафа, усмотрев в фото с целующимися девушками в Instagram пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди подростков.

Как писал "Кавказский узел",  Анастасия Панченко опубликовала в Instagram фотографии с акции "Любовь сильнее страха". Силовики усмотрели в этом пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщил 22 февраля адвокат.

14 февраля в регионах Юга России прошел флешмоб в поддержку Навального "Любовь сильнее страха". Количество участников акции на Кубани посчитать было невозможно, чат штаба "завалили фотографиями", при этом задержаний и попыток запугать участников акции в Краснодарском крае не было, сообщила 16 февраля координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко.  

Суд в Краснодаре 30 марта признал Панченко виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (статья 6.21 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 50 тысяч рублей, сообщил адвокат Михаила Беньяш в своем Telegram-канале.

Адвокат рассказал, что судья решил допросить "юношей, которые на фото", "однако в суде выяснилось, что это не юноши, а девушки, а опера просто не различают". Одну из девушек спросили, какую цель она преследовала, целуя партнера, на что она так ответила :«Разве когда люди целуются, они преследуют какую-то цель?», передал адвокат.

Он также опубликовал фото протокола, на странице которого размещен скриншот фотографии. "На указанном скриншоте двое лиц, по внешним признакам мужского пола, осуществляют тактильные прикосновения губами друг к другу", - говорится в документе. 

Напомним, Панченко считает, что пропаганды в опубликованных фото нет. В ее объяснительной записке, которую 22 февраля опубликовал Беньяш в своем Telegram-канале, активистка заявила, что поцелуй в губы — это русская традиция приветствия, включая и поцелуи между лицами одного пола. "Поцелуи в губы и иные места практикуются как приветствие и среди политических деятелей современности, которых мы не можем заподозрить в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений", - написала Панченко, приведя в пример Брежнева и Путина.

"Кавказский узел" также писал, что 26 марта стало известно о прекращении дела об экстремизме после публикации Панченко поста о Владимире Путине.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального". Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Юристы Комитета против пыток арестованы после акции в Пятигорске", "Задержанные в Сочи сторонники Навального пожаловались на действия провокаторов", "Силовики задержали участников акции протеста в Новороссийске и Анапе".

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