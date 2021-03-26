Правозащитники сочли компромиссом решение суда снизить штраф Ura.Ru

26 марта 2021, 00:20

Решение Верховного суда Чечни существенно снизить многомилионный штраф изданию Ura.Ru за публикацию об аварии с участием чеченского прокурора могло быть компромиссом, так как виновность издания вызывает сомнения, но истец - влиятельный человек, указала директор Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова. Случай с Ura.Ru стал следствием общественного внимания к проблеме взаимоотношения СМИ и властных структур, предположила журналистка и правозащитница Надежда Ажигихина.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля суд в Чечне удовлетворил иск бывшего прокурора Мурата Залзаева и назначил ему 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за публикацию Ura.Ru о ДТП, в которое тот попал. Информагентство настаивало, что не называло Залзаева виновником аварии. В России еще никогда не взыскивались со СМИ столь большие суммы в качестве компенсации морального вреда, указал руководитель адвокатского бюро "Бабиков и партнеры" Павел Бабиков. Сегодня Верховный суд Чечни снизил размер штрафа с 15 миллионов рублей до 30 тысяч. Защита оценила это решение суда как справедливое.

Авария, участником которой стал Залзаев, произошла 26 августа 2017 года в Грозном. Тогда при столкновении "Лады Приоры" и Toyota Camry погибли мужчина и женщина, находившиеся в "Ладе", а водитель иномарки получил тяжелые травмы. Следователи решили, что виновником ДТП был погибший, и закрыли дело. Решение чеченских следователей, признавших Залзаева невиновным в ДТП, не вызвало доверия у правозащитников.

Дело изначально было заурядное, и решить его с точки зрения законодательства о диффамации не составляло труда, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова. Дело стало прецедентным, когда неожиданно суд первой инстанции вынес решение об удовлетворении 15-миллионных исковых требований - самых больших к СМИ в истории России. Это был шок, потому что оснований этому, по большому счёту, никаких не было. Понятно было, что 15 миллионов рублей компенсации морального вреда - это свидетельство проблем правосудия при рассмотрении этого дела. Вероятно, в суде очень хотели сделать приятное тому человеку... Иначе никак это не объяснить, так как с точки зрения закона это вызывало много вопросов», - отметила она.

Мурат Залзаев - сын Замбека Залзаева, который был заместителем председателя Народного собрания Чечни при Ахмате Кадырове, указано в публикации "Грозный-информ" от 25 марта 2018 года. Залзаев объяснил свой иск к Ura.Ru тем, что после публикации о ДТП ему пришлось уволиться из прокуратуры, а его "доброе имя случайно или специально было втоптано в грязь".

Снижение суммы компенсации морального вреда до 30 тысяч рублей - это, с одной стороны показатель, что Верховный суд Чечни обратил внимание на необоснованность внесения решения судом первой инстанции, считает Арапова. «Сумма компенсации соответствует общероссийской практике по такой категории дел. Средняя компенсация морального вреда, выплачиваемая по искам о защите чести и достоинства граждан, - от 20 до 50 тысяч рублей... В исках об ущемлении деловой репутации юридических лиц суммы могут быть и гораздо более высокими», - отметила директор центра.

С другой стороны, есть сомнения, были ли вообще основания для наказания Ura.Ru. «В публикации не было сведений, которые бы в утвердительной форме сообщали о нарушении норм закона именно со стороны Залзаева. Констатировалось лишь, что он был участником ДТП. В таких случаях это компромиссное решение суда, которое нередко выносят, когда в деле истцами выступают чиновники и другие влиятельные люди. Совсем не отказывают в иске, но и большую компенсацию не назначают», - пояснила Арапова.

Вероятно, Ura.Ru остались крайними в этой ситуации, отметила она. «Они ведь сослались на первоисточники, которые затем зачистили свои публикации», - пояснила Арапова.

Этот случай обратит внимание общества на взаимоотношения СМИ и властных структур, в частности, с силовиками, выразила надежду журналистка и правозащитница Надежда Ажигихина. «Случай с Ура.ру - не единственный, когда изменяли сумму компенсаций или штрафа. Всякий раз это было либо следствием корпоративной солидарности, либо какого-то общественного внимания к проблеме», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Когда общество обращает мало внимания на средства массовой информации, их положение ухудшается, считает Ажгихина. «Мы находимся в начале пути, когда общество заново должно понять, что СМИ защищает интересы общества независимо, ответственно и качественно», - сказала она. Нужно дать возможность журналистам беспрепятственно противостоять излишнему давлению, в том числе со стороны судебных инстанций, считает Ажгихина.

Напомним, решение о взыскании компенсации с Ura.Ru по гражданскому иску Урус-Мартановский городской суд вынес 28 сентября 2020 года. Истец оценил причиненный ему моральный вред в 20,34 миллиона рублей, то есть суд сократил запрошенную сумму. Кроме того, суд отказался взыскивать с ответчика расходы по оплате услуг адвоката, которые, согласно иску, составили 500 тысяч рублей. Судья также не признал незаконной публикацию изданием персональных данных истца, поскольку они взяты из общедоступного источника - с сайта прокуратуры Чечни.

Суд указал, что сумма в 15 миллионов рублей определена "исходя из принципа разумности и справедливости". "Опубликованная статья вызвала интерес граждан к указанному в ней лицу <...>, что повлекло за собой обсуждение данного лица в сети "Интернет", что, безусловно, причинило ему нравственные страдания", говорится в в решении, опубликованном на сайте Урус-Мартановского городского суда. Публикацию Ura.Ru суд назвал недостоверной, сославшись на решение следователя Заводского межрайонного следственного отдела Следкома о прекращении уголовного дела о ДТП "в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности".