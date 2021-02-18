Омбудсмен устранилась от расследования внесудебных казней в Чечне

18 февраля 2021, 01:33

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не отреагировала на расследование "Новой газеты" о подмене жителей Чечни из "расстрельного списка" их братьями, чтобы не вступать в конфронтацию с Рамзаном Кадыровым, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Публикации "Новой газеты" о нарушениях прав человека в Чечне являются вероятной причиной претензий Роскомнадзора к изданию, предположили журналисты Надежда Ажгихина и Игорь Яковенко.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года Правозащитный центр "Мемориал"* выяснил, что силовики в Чечне привели на встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой не Махму Мускиева и Шамхана Юсупова из "расстрельного списка", а их братьев. В январе 2020 года в "Новой газете" был опубликовано расследование Елены Милашиной "Чеченский подлог", в котором было указано, что двое жителей Чечни, похожих на включенных в "расстрельный список" своих братьев, ввели в заблуждение уполномоченного по правам человека.

9 июля 2017 года "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Юристы ПЦ "Мемориал", "Правовой инициативы" и "Новой газеты" сумели получить материалы расследования. По их данным, вывод о том, что 22 человека уехали к боевикам в Сирию, был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

С момента публикации об обмане Москальковой в Чечне прошел год, это означает, что реакции уже не будет и официальную оценку не пересмотрят, сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

"Она ничего не может сделать, поскольку знает, что не получит поддержки сверху. Москалькова прекрасно понимает, что происходит в Чечне. Она делает то, что в ее силах", - сказала Ганнушкина.

На новое расследование "Новой газеты" о задержании чеченскими силовиками 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы, также не будет реакции Москальковой, считает она.

15 февраля "Новая газета" сообщила, что в распоряжении издания оказались копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы. После того как Следственный комитет окончательно отказался возбуждать уголовное дело по заявлению "Новой газеты" о внесудебных казнях, журналистам совместно с правозащитниками удалось убедить очевидцев "незаконных задержаний, пыток и внесудебных расправ" открыто дать об этом показания. "Новая газета" анонсировала публикацию показаний чеченского силовика, ставшего очевидцем казней.

"Она (Москалькова) не может вступить в конфронтацию с Рамзаном Кадыровым. После этого она потеряет всякое влияние в Чечне [...] Чечня - закрытая территория, в том числе для нее. В редких случаях она что-то может сделать. Если она встанет между Чечней и Кремлем, то лишится должности", - предположила Ганнушкина.

Автор расследования Елена Милашина подтвердила, что реакции Москальковой на подлог в Чечне до сих пор нет. "Татьяна Николаевна попросила все материалы, на основе которых была написана статья, обещала все проверить и больше на связь не выходила. Реакции после этого не было, с нами не связывались", - сказала Милашина корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 16 февраля, что намерен ознакомиться с публикацией "Новой газеты" о задержании чеченскими силовиками 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы. Пользователи Instagram назвали ожидаемыми его слова.

Обещание Пескова ознакомиться с расследованием "Новой газеты" - это вынужденный ответ, цель которого - проигнорировать проблему, уверен политолог Дмитрий Орешкин. "Если бы он сказал, президент Путин ознакомится, тогда можно было бы ожидать какой-то реакции. Но здесь он говорит от своего имени. Это означает, что он забудет про эту тему", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим высказываниям Рамзана Кадырова в адрес авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей на совещании в правительстве Чечни. Песков никогда не комментирует Кадырова, заметили в ноябре 2019 года журналисты на брифинге.

Орешкин отметил, что даже если Кремль проявит интерес к нарушениям прав человека в Чечне, "то Грозный все равно ничего не предпримет, не отпустит задержанных, не перестанет нарушать права человека". "В этом вопросе у руководства Чечни есть четко сформированная позиция, которая никем не оспаривается", - подчеркнул он.

Дело против "Новой газеты" о фейках может быть связано также с публикациями издания по теме нарушения прав человека в Чечне, считает российский журналист, бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России возбудил два административных дела по статье о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений (часть 9 статьи 13.15 КоАП) против редакции «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова. Поводом для возбуждения дел стала статья журналистки Татьяны Юрасовой о провокациях, готовящихся к несанкционированному митингу 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщило 16 февраля издание. Материал был удален в день публикации по требованию Роскомнадзора, отметило издание.

"Связь очевидна и четко прослеживается. Полагаю, что "Новая газета" - как острый нож для кадыровского режима, Роскомнадзора и российской власти. Газета известна своей бескомпромиссной позицией во вопросу защиты прав человека в Чечне. А это очень болезненная и чувствительная тема. Не исключено, что таким образом пытаются повлиять на деятельность средств массовой информации по части активности на чеченскую тематику", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дело Роскомнадзора против "Новой газеты" совпало с расследованиями о Чечне, считает журналистка и правозащитница Надежда Ажгихина. "Сложно сказать, насколько дело против "Новой газеты" связано с расследованиями о Чечне. Судя по тому, что это издание оказывается объектом нападок и жесткой критики со стороны чеченских властей - и не только критики, но и угроз - то можно предположить, что таким образом дается сигнал - не надо писать на эту тему. Это очень тревожно. В восприятии аудитории дело Роскомнадзора против "Новой газеты" и расследования этого издания о Чечне - подозрительное совпадение", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дополнение "Кавказского узла" от 2.40 мск 18 февраля: Претензии к "Новой газете" могут быть реализацией общего тренда на цензуру, когда "поставлена задача мониторить определенные издания и искать там, к чему придраться", полагает директор Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова. Она также отметила, что "публикации про нарушения прав человека в Чечне почти никогда не блокируются", однако исключать связь между этими публикациями и блокировками других материалов издания нельзя.

"В последнее время активно блокировали по приказам Генпрокурора материалы об акциях протеста, ранее про коронавирус, до этого по другим основаниям. Есть инструмент блокировки - его используют для вычищение критического контента. Внутренняя мотивация сотрудников Роскомнадзора или Генпрокуратуры в конкретном случае или наличие либо отсутствие указания действовать жестко по отноению к независимому изданию нам не известны и вряд ли будут. Ограничения контента по основанию фейкньюс в последнее время довольно популярны, не зря это вводили в закон. Оно дает универсальный инструмент в руки контролирующих органов, позволяет без проверок, расследования, доказывания блокировать публикации, которые не нравятся. Формально, конечно, блокируют их по основаниям в статье 15.3 Закона об информации, информационных технологиях и защите информации, но на практике мы видим, что требования о блокировке в подавляюшем большинстве случаев не мотивировано, носят общий характер и вместо цитаты конкретных спорных сведений требуют удалить всю публикацию", - сказала Арапова корреспонденту "Кавказского узла".