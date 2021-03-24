Сотрудники полиции у здания парламента Армении. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

24 марта 2021, 10:01

Парламент Армении отменил военное положение

Депутаты парламента Армении большинством голосов сегодня приняли решение об отмене действовавшего в стране режима военного положения.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 марта оппозиционеры в Армении предложили отменить военное положение, но комиссия отказалась рассматривать законопроект об этом. 18 марта Пашинян заявил, что выборы в парламент страны состоятся 20 июня. 23 марта оппозиционеры повторно внесли в парламент проект документа об отмене военного положения. Спикер законодательного органа Арарат Мирзоян призвал депутатов проголосовать за отмену военного положения.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены правительством Армении 27 сентября 2020 года в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

Сегодня в Национальном собрании (парламенте) Армении прошло голосование депутатов по вопросу об отмене действовавшего в стране военного положения. Большинством голосов документ об отмене был одобрен, сообщило ИА "Арменпресс".

"За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято", – привел сегодня ТАСС слова спикера парламента Арарата Мирзояна. Один из депутатов проголосовал против, еще один – воздержался, уточнил "Интерфакс".

Напомним, что в Армении обострился политический кризис после того, как Никол Пашинян критически высказался о качествах ракетных комплексов "Искандер", комментируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. "Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", - приводятся слова Саргсяна в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Более 80 протестующих остались на ночь на проспекте Баграмяна", "Саркисян отказался от встречи оппозиции и власти", "Изъяны армянской оппозиции минимизировали шансы на успех протестов".

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